В Харькове вспыхнул конфликт во время проверки военных документов: в ТЦК объяснили ситуацию

В Харькове во время проверки документов между местным жителем и военнослужащими ТЦК возник конфликт. Видео спора быстро распространилось в соцсетях и вызвало общественный резонанс.

Видео дня

Харьковский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки отреагировал на событие и прояснил ситуацию. Отмечается, что конфликт возник из-за провокационного поведения гражданина. В то же время там признали, что действия одного из военных, который вступил в физическое противостояние, были неприемлемыми и запрещенными.

Руководство ТЦК и личный состав осудили любые проявления насилия со стороны своих представителей и отметили, что подобное поведение противоречит служебным нормам.

"Подчеркиваем: любые проявления физического или психологического давления недопустимы и запрещены", – говорится в сообщении.

Сейчас по факту инцидента назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты необходимые меры, а виновных лиц пообещали привлечь к ответственности.

Представители ТЦК призвали граждан в подобных ситуациях обращаться в правоохранительные органы или звонить на официальную горячую линию областного ТЦК и СП. Контактный номер: 066 033 81 62.

На опубликованном в сети видео видно, что мужчина в военной форме дважды ударил в живот гражданского молодого человека, у которого проверяли документы. Рядом с ним стоят другие люди в камуфляже и наблюдают за этим.

Украинцы под заметкой Харьковского областного ТЦК отметили, что мужчина агрессии не проявлял. Они возмущены такой реакцией служащих, требуют наказать обидчиков, как это предусмотрено законом, и обращаются в комментариях к омбудсмену по правам человека Дмитрию Лубинцу.

Заметим, что на видео не было слышно, о чем был разговор между гражданским и военным.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове в полицию обратился мужчина с заявлением об избиении его 49-летнего брата в помещении ТЦК, что в Индустриальном районе города. По словам заявителя, перед нанесением телесных повреждений между мужчиной и военными произошел конфликт. После этого пострадавшего доставили в медучреждение, а следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 122 УК

В Харьковском областном ТЦК и СП подтвердили инцидент в Немышлянском РТЦК. Правда, по их информации, пострадавший является бывшим военным, а "конфликт начался из-за взаимного недоразумения".

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