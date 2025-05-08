Обручальные кольца и уикенд в Карпатах: Минобороны поздравило вступивших в брак в приложении 'Армия+'

Министерство обороны первым парам, которые забронировали приоритетные время и дату для брака онлайн через приложение "Армия+", сделало подарок. В частности, им отправлены сертификаты на кольца от известного ювелирного дома, а также путевки на уикенд в эко-отель в Карпатах.

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Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко. Причем, судя по комментариям под сообщением чиновницы, это первый, но не последний такой подарок.

"Прислали подарки первым парам, которые воспользовались приоритетным бракосочетанием через Армия+. Сертификаты на кольца от ювелирного дома Kimberli и уикенд в Карпатах от єко-курорта Izki – наша маленькая благодарность за доверие к новому сервису. А еще – проявление новой культуры благодарности защитникам и защитницам", – отметила Екатерина Черногоренко.

Вышеупомянутые подарки получили первые 10 пар, которые заключили брак онлайн в приложении для военных.

Заместитель министра "верит, что таких теплых моментов будет становиться все больше". И недаром – уже в первом комментарии в сети под сообщением Черногоренко был вопрос, как другим брендам приобщиться к такой благой инициативе.

По словам чиновницы Минобороны, "сервис нашел отклик среди пользователей", и благодаря ему в Украине уже официально появилось 150 новых семей.

Украинским военным вступить в брак онлайн достаточно просто. Чтобы получить ближайшие дату и время регистрации брака, военнослужащий или военнослужащая должны подать заявление через приложение "Армия+" в разделе "Сервисы".

После того, как партнер или партнерша подтвердят, что готовы вступить в брак, "Дія" предложит выбрать дату и время. А ссылка на церемонию появится в "Дії" в день свадьбы.

Бракосочетание онлайн транслируется и длится до 30 минут. Для этого обеим сторонам необходимо иметь в "Дії" ID-карту или загранпаспорт, а также верифицированный налоговый номер.

После церемонии в "Дії" появится цифровое свидетельство о бракосочетании. Можно заказать и "физический" документ, его доставят "Укрпочтой" или курьером.

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