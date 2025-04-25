23-летний сын Игоря Пелыха сыграл свадьбу и показал красавицу-невесту. Фото

Сын украинского телеведущего Игоря Пелыха, погибшего в 2009 году в результате ДТП, Иван Пелых поделился кардинальными изменениями, что произошли в его личной жизни. 23-летний кинематографист и участник русско-украинской войны женился на своей любимой Ксении.

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Радостной новостью он поделился на личной странице в Instagram. Наследник Игоря Пелыха обнародовал фото со свадебной церемонии, где они вместе с невестой с широкими улыбками демонстрируют на камеру свои кольца.

Для важного дня Иван Пелых предпочел классический стиль. Защитник оделся в черный костюм, что скомбинировал с белой футболкой. Со своей стороны Ксения выбрала элегантное белое платье в пол, что подчеркнуло ее фигуру.

Несколькими кадрами по свадьбе поделилась в своем Instagram и невеста. Она обнародовала селфи с мужем, которое шутливо подписала: "Такой красавец, может выйти за него замуж?".

Напомним, что еще в начале полномасштабного вторжения сын Игоря Пелыха присоединился к рядам ВСУ, а вот его жена активно волонтерит, а также занимается танцами. Как долго продолжаются отношения влюбленных сказать сложно, однако делиться общим контентом более активно они начали летом в 2024-го. Тогда Иван Пелых показал романтические снимки с Ксенией, которые сделал во время отдыха в Карпатах.

Уже в этом году участник российско-украинской войны сделал избраннице предложение руки и сердца. Особый момент состоялся во время путешествия в Португалию на живописном побережье Атлантического океана.

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