Военная, которая потеряла ногу на фронте, снялась для обложки Playboy. Фото

Анастасия "Феникс" Савка, военная, которая потеряла ногу во время выполнения боевого задания, стала первой женщиной-ветераном на обложке украинского издания Playboy. Ее история – одна из пяти, представленных в фотопроекте "Красота со шрамом", посвященном женщинам, получившим тяжелые ранения в результате российской агрессии.

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Автором чувственных и одновременно сильных фотографий стал военный фотограф Константин Либеров. Героини – как военные, так и гражданские – предстали перед камерой без ретуши, с протезами, шрамами и глубокими внутренними ранами. Ключевой символ фотосессии – зеркало, которое олицетворяет принятие себя в новом теле после травмы. Обложка майского выпуска Playboy появилась в Instagram.

Анастасия Савка предстала во время фотосессии в двух образах – нежном нюдовом и харизматичном красном. Однако на обложку журнала она попала в карминовом платье.

Этот спецвыпуск Playboy стремится переосмыслить понятие красоты и женственности в условиях войны. По официальным данным, на октябрь 2024 года в Украине насчитывается более 1,3 миллиона ветеранов, среди которых около 300 тысяч – с ранениями или инвалидностью.

"Каждая из пяти историй – уникальная, сложная и одновременно трогательная и неслучайная. Ведь для всех героинь любовь к себе – это марафон на неопределенную дистанцию, порой через боль и борьбу с реакцией общества", – сообщили OBOZ.UA в пресс-службе проекта.

Ранее OBOZ.UA писал, что Оля Полякова снялась для обложки Playboy и поразила сеть фигурой в 46 лет. Певица подчеркивает: главный секрет идеального тела – это упорный труд и самодисциплина.

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