"Образец мужества, чести и стойкости": на фронте погиб воин из Николаевской области Сергей Ковтун. Фото

В боях за Украину погиб молодой воин из Николаевской области Сергей Ковтун. Его жизнь оборвалась в Херсонской области.

Видео дня

Сергей защищал Украину на протяжении последних десяти лет – еще с 2016 года. О потере сообщили в Кривоозерском поселковом совете.

Что известно о Герое

Сергей Ковтун родился 3 декабря 1996 года. Проживал в Кривоозерской громаде Первомайского района Николаевской области.

Еще в 2016 году Сергей был призван на военную службу. С тех пор он защищал родную землю.

"Верный военной присяге, он мужественно исполнял свой воинский долг, защищал Украину и до последнего оставался преданным своему государству. 29 августа 2026 года Сергей Викторович погиб в Херсонской области в результате удара FPV-дрона, отдав самое дорогое — собственную жизнь – за свободу, независимость и будущее Украины. Его жизненный путь стал примером мужества, чести, стойкости и преданности воинскому долгу. Подвиг Сергея навсегда останется в истории борьбы украинского народа за свою свободу, а его имя – в памяти родных, друзей, побратимов и всей Кривоозерской громады", — отметили на малой родине воина.

Сергею Ковтуну навсегда останется 29 лет.

Сейчас громада готовится встретить Героя, возвращающегося домой на щите. Информацию о встрече траурного кортежа и похоронах защитника в поселковом совете сообщат дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погибли трое военных из Одесской области. Сергей Атанасов, Руслан Угрик и Михаил Лютик пали в боях на Харьковском и Донецком направлениях в 2024–2026 годах.

Также подтвердилась гибель военнослужащего из Харьковской области Гарика Казаряна. Более года его считали пропавшим без вести.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!