"Образец мужества, чести и стойкости": на фронте погиб воин из Николаевской области Сергей Ковтун. Фото
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В боях за Украину погиб молодой воин из Николаевской области Сергей Ковтун. Его жизнь оборвалась в Херсонской области.
Сергей защищал Украину на протяжении последних десяти лет – еще с 2016 года. О потере сообщили в Кривоозерском поселковом совете.
Что известно о Герое
Сергей Ковтун родился 3 декабря 1996 года. Проживал в Кривоозерской громаде Первомайского района Николаевской области.
Еще в 2016 году Сергей был призван на военную службу. С тех пор он защищал родную землю.
"Верный военной присяге, он мужественно исполнял свой воинский долг, защищал Украину и до последнего оставался преданным своему государству. 29 августа 2026 года Сергей Викторович погиб в Херсонской области в результате удара FPV-дрона, отдав самое дорогое — собственную жизнь – за свободу, независимость и будущее Украины. Его жизненный путь стал примером мужества, чести, стойкости и преданности воинскому долгу. Подвиг Сергея навсегда останется в истории борьбы украинского народа за свою свободу, а его имя – в памяти родных, друзей, побратимов и всей Кривоозерской громады", — отметили на малой родине воина.
Сергею Ковтуну навсегда останется 29 лет.
Сейчас громада готовится встретить Героя, возвращающегося домой на щите. Информацию о встрече траурного кортежа и похоронах защитника в поселковом совете сообщат дополнительно.
Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погибли трое военных из Одесской области. Сергей Атанасов, Руслан Угрик и Михаил Лютик пали в боях на Харьковском и Донецком направлениях в 2024–2026 годах.
Также подтвердилась гибель военнослужащего из Харьковской области Гарика Казаряна. Более года его считали пропавшим без вести.
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