Вечная память Героям: на фронте погибли трое военных из Одесской области. Фото

Одесская область потеряла из-за войны, развязанной Россией, еще трех Героев. На фронте погибли военнослужащие Сергей Атанасов, Руслан Угрик и Михаил Лютик. Их жизни оборвались на Харьковском и Донецком направлениях в 2024-2026 годах.

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Об этом 31 августа сообщили на официальных страницах местных властей – Беляевского городского совета, Бессарабского и Николаевского поселковых советов.

Сергей Атанасов

Военнослужащий из села Подгорное, старший сержант Атанасов Сергей Васильевич, 13 августа 1975 года рождения, отдал в бою за Украину самое ценное – свою жизнь.

Герой погиб 5 ноября 2025 года во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении, мужественно защищая Украину от российского агрессора.

Прощание с павшим защитником состоится в Одессе, дата и время пока неизвестны.

Руслан Угрик

Угрик Руслан Николаевич родился в 1994 году в селе Граденицы. Учился в Граденицкой общеобразовательной школе, затем в Лиманском аграрном лицее.

В 2023 году был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины.

27 августа 2026 года Руслан погиб, став примером несокрушимости, чести и любви к Украине. У Героя остались жена, сын, родители.

Похоронят Героя в родном селе Граденицы Беляевской громады 2 сентября. Отпевание в храме начнется в 11:00, прощание на центральном кладбище – в 12:00.

"Просим жителей общины присоединиться, чтобы достойно проводить Героя в его последний земной путь и поддержать семью в час скорби. В этот день, 2 сентября, в Беляевской громаде объявлен День траура", – говорится в сообщении.

Михаил Лютик

Житель поселка Николаевка, солдат Михаил Лютик 1974 года рождения был пулеметчиком в составе батальона "Шквал". Он был призван в армию по мобилизации 2 августа 2024 года.

Было подтверждено, что военный погиб 1 сентября 2024 года вблизи села Калиновка Бахмутского района Донецкой области во время активных боевых действий. До этого он считался пропавшим без вести.

Прощание с Михаилом Лютиком состоится 2 сентября в Николаевке. Траурный кортеж с телом военного отправится в 09:00 от въезда на территорию Николаевской амбулатории. Церемония прощания начнется в 10:00 на улице Дмитриевской, 1.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 сентября Львов простится с военнослужащим Олегом Тарховым, который погиб, защищая Украину от российских оккупантов. Защитник отстаивал территориальную целостность и суверенитет государства в составе 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная граница". Свой последний бой Герой принял 28 августа 2026 года.

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