Как сажать тюльпаны весной: нужен особый уход

Цветение тюльпанов мы прочно ассоциируем с окончательной победой весны. Но, чтобы получить пышную клумбу, украшенную этими нежными цветами, нужно посадить их не только правильно, но и вовремя.

Видео дня

Традиционно мы привыкли, что луковицы тюльпанов должны перезимовать в земле, пройдя естественное закаливание морозами, чтобы в апреле-мае выстрелить яркими бутонами. Но жизнь – штука непредсказуемая: то пропустишь момент купить семена в сентябре, к слишком рано ударят первые морозы. Значит ли это, что весна пройдет без цветов? Отнюдь нет. Посадка тюльпанов весной – задача не самая простая, но вполне реальная. Более того, в этом есть свой стратегический плюс: весенние цветы распускаются позже "осенних", поэтому ваша клумба будет оставаться цветной гораздо дольше. Как сделать все в начале весны, разбиралось издание Semena.in.ua.

Календарь садовода: когда именно браться за лопату

Главный вопрос весны для любителя тюльпанов – это не "можно ли", а "когда именно". Эти цветы действительно холодостойкие, но не бессмертные. Если вы посадите их слишком рано в ледяную грязь, они сгниют. Если опоздаете – луковица не успеет нарастить корни до того, как солнце начнет жарить, и цветок получится хилым.

Оптимальный график посадки тюльпанов весной такой:

ранние сорта – последняя декада марта или начало апреля, ориентироваться при этом стоит на температуру почвы, на глубине 10 см земля должна прогреться хотя бы до +9 °C;

– последняя декада марта или начало апреля, ориентироваться при этом стоит на температуру почвы, на глубине 10 см земля должна прогреться хотя бы до +9 °C; поздние сорта – можно высаживать до июня.

Если вы живете в северных регионах или теплая весна в этом году все никак не наступит и земля остается твердой, как камень, посадите луковицы в торфяные горшки в марте и держите их в прохладном помещении. Как только заморозки отступят – высаживайте их на клумбу прямо в таре.

SOS-ситуация: что делать, если луковицы проросли зимой

Бывает, что вы заглядываете в свой секретный ящик с луковицами в подвале, а там уже целый лес зеленых ростков. Преждевременное прорастание обычно случается из-за скачков температуры, высокой влажности или если вы купили посадочный материал сомнительного качества. Паниковать не надо, но и игнорировать не стоит.

Если ростки уже проснулись, у вас есть два пути:

Торможение. Перенесите луковицы в максимально холодное место (ближе к 0 °С), чтобы приостановить развитие.

Перенесите луковицы в максимально холодное место (ближе к 0 °С), чтобы приостановить развитие. Выгонка в контейнеры. Это более надежный вариант. Тюльпаны трудно заставить "уснуть" во второй раз. Возьмите легкий субстрат, обязательно сделайте дренаж на дне горшка и посадите их на глубину в две-три высоты самой луковицы. Не прижимайте их слишком плотно друг к другу, так как потом будет трудно разделить корни при пересадке в грунт.

Выбираем место и почву для посадки

Тюльпан любит солнце и не терпит "мокрых ног". Поэтому место под посадку этих цветов должно быть открытым и хорошо освещенным. Лучшая почва – супесчаная или суглинистая, главное, чтобы не кислая.

Как только сойдет снег, подходящий участок надо перекопать на штык лопаты (где-то 25 см). Важный нюанс относительно удобрений: никакого свежего навоза. Это для нежного растения прямой путь к грибковым инфекциям. Лучше использовать перепревший компост, гумус или обычную древесную золу. Минеральные комплексы тоже будут уместными – они помогут растению быстрее стартовать.

Секреты подготовки луковиц к "экстремальному" старту

Если вы купили луковицы в хорошем магазине, они, скорее всего, уже готовы к проращиванию. Но если вы полагаетесь на собственный запас из прошлого сезона, придется немного поколдовать над посадочным материалом.

Закаливание. На ночь перед посадкой положите луковицы в холодильник (в отделение для овощей, не в морозилку). Это имитация зимы, которая активирует жизненные силы растения.

На ночь перед посадкой положите луковицы в холодильник (в отделение для овощей, не в морозилку). Это имитация зимы, которая активирует жизненные силы растения. Дезинфекция. Чтобы цветы не съела какая-то болезнь, окуните их на полчаса в слабый раствор марганцовки или специальный фунгицид.

Чтобы цветы не съела какая-то болезнь, окуните их на полчаса в слабый раствор марганцовки или специальный фунгицид. Ревизия. Обязательно снимите верхнюю жесткую шелуху и проверьте на наличие гнили. Даже одна больная луковица может уничтожить всю клумбу.

Технология посадки: глубина и дистанция

Когда почва готова, а луковицы закалены, можно начинать высаживание цветов. Вот на что нужно при этом обратить внимание.

Дистанция. Держите расстояние между растениями около 10 см. Тюльпанам нужно личное пространство для развития корневой системы.

Глубина. Здесь действует железное правило: чем крупнее луковица, тем глубже лунка. Крупные экземпляры закладывают на 10-12 см, мелким хватит и 5 см. Если посадить мелочь слишком глубоко, не пробьется на поверхность, если крупную слишком мелко – высохнет или замерзнет при первом же ночном заморозке.

Здесь действует железное правило: чем крупнее луковица, тем глубже лунка. Крупные экземпляры закладывают на 10-12 см, мелким хватит и 5 см. Если посадить мелочь слишком глубоко, не пробьется на поверхность, если крупную слишком мелко – высохнет или замерзнет при первом же ночном заморозке. Дренаж. На дно каждой лунки или борозды насыпьте пару сантиметров речного песка. Это защитит дно луковицы от застоя воды.

На дно каждой лунки или борозды насыпьте пару сантиметров речного песка. Это защитит дно луковицы от застоя воды. Финальный аккорд. Разровняйте землю граблями и щедро полейте. Это поможет почве плотно обхватить луковицу, что ускорит укоренение.

Уход за тюльпанами весенней посадки

Первые две-три недели луковица будет "осваиваться" в земле, наращивая корни. Еще через две недели появятся первые носики. С этого момента на вас возлагается ответственность за защиту и уход за ростками.

Рыхление и сорняки. Земля вокруг растения должна дышать. Поэтому аккуратно разбивайте на ее поверхности корку после дождей или полива, но не глубоко, чтобы не поранить "спинку" луковицы. Сорняки вырывайте безжалостно – они воруют у тюльпана дефицитное питание.

Режим полива. Тюльпаны любят стабильную влажность, но не болото. Поливайте так, чтобы вода не попадала на листья – солнце может обжечь мокрую зелень из-за эффекта линзы.

Подкормки. Здесь важно учесть этап роста цветка и, соответственно, его текущие потребности:

после появления ростков вносят азотные удобрения для роста массы;

когда листва развернется применяют комплексные минеральные удобрения;

во время формирования бутонов нужны фосфор и калий.

При этом оптимальным вариантом будет использовать жидкие формулы удобрений. Если сыплете сухие – следите, чтобы гранулы не застряли между листьями. Они могут спровоцировать химический ожог.

А когда весенний праздник красоты закончится, срежьте с тюльпана верхушку с семенной коробочкой – пусть растение тратит силы на луковицу, а не на размножение семенами. Осенью вы сможете ее выкопать, просушить и на следующий год высадить уже по правилам – под зиму.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие 3 вьющихся растения быстро укроют стены в вашем саду.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.