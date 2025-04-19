Облачно и кратковременный дождь: чем удивит погода в Украине на Пасху

В воскресенье, 20 апреля, погода особо не удивит украинцев. В Пасху синоптики почти по всей стране прогнозируют облачность и кратковременный дождь.

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Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". Ветер юго-восточный, на западе страны юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°С, днем 19-24°С. В Карпатах и на побережье морей 13-18°С", - говорится в сообщении синоптиков.

В Киеве и области прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°С, днем 19-24°С. В Киеве ночью 9-11°С, днем 22-24°С.

Ранее сообщалось, что в Киеве в субботу, 19 апреля, утром в небе можно было наблюдать интересное атмосферное оптическое явление гало. Оно выглядит как светлый слабо окрашенный круг вокруг Солнца. Его появление часто свидетельствует об изменениях погоды.

В Киевской области в течение 20-21 апреля, по прогнозу синоптиков, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такие погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения огня в экосистемах.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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