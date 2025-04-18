Синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности по Киевской области: что известно

В Киевской области в течение 20-21 апреля, по прогнозу синоптиков, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такие погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения огня в экосистемах.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Жителей региона призвали соблюдать правила безопасности обращения с огнем.

"Предупреждение о пожарной опасности по городу Киеву и Киевской области. 20-21 апреля будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении.

Как отметили в Укргидрометцентре, такие погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Следует добавить, что согласно информации портала Sinoptik, в ближайшие дни температура воздуха в день будет только расти.

Напомним, в Киеве март 2025 стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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