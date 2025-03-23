Облачно, но без осадков: какой будет погода в Украине 23 марта

В воскресенье, 23 марта, в Украине ожидается переменная облачность, но преимущественно без дождей. В общем день будет достаточно теплым, хоть и ветреным.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Ночью возможны осадки в Закарпатье и Прикарпатье, а днем они распространятся на отдельные районы Житомирской и Винницкой областей. В других регионах день пройдет без существенных осадков.

Ветер будет юго-восточным, с порывами до 15-20 м/с в центральных и западных областях, что сделает погоду более ветреной. Температура воздуха будет колебаться от -1° до +4° ночью, а днем потеплеет до +9…+14°. В Карпатах будет немного прохладнее – днем до +10 °.

В Киеве и области день пройдет без дождей, но порывистым ветром до 20 м/с. В столице ночью ожидается +1…+3°, а днем воздух прогреется до +11…+13°. В регионе температура будет похожая: ночью до +4°, а днем местами до +14°.

Как писал OBOZ.UA, ранее Наталья Диденко сообщала, что в последний день недели, 23 марта, погода изменится, ожидаются дожди, а в течение следующих дней – незначительное снижение температуры воздуха.

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