Облачно и без осадков: чем удивит украинцев погода в понедельник, 2 декабря

В Украине погода в понедельник, 2 декабря, не будет слишком холодной. Небо будет облачным с прояснениями, без существенных осадков.

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Свежим прогнозом на своем сайте поделился Украинский гидрометеорологический центр. На Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром 2 декабря – туман с видимостью 200-500 метров (І, желтый, уровень опасности).

"Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта", – предупредили синоптики.

В Украине ожидается юго-восточный ветер, 3-8 метров в секунду.

Минимальная температура ночью – 3 мороза (Кировоградская, Луганская, Донецкая и местами Николаевская области). До 2 градуса мороза ожидается в Ивано-Франковске, Черновцах и Киеве. В других областях термометры не будут опускаться ниже -1.

Днем по Украине самую высокую температуру УкрГМЦ прогнозирует на западе – от +3 до +6. На юге от +2 до +4 (только в Крыму до +6). В других регионах температура днем будет ниже, примерно от -1 до +3 градусов.

Как писал OBOZ.UA, синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха ранее сообщила, что в начале декабря Украину накроет антициклон и погода будет относительно теплой.

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