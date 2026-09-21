Об этом мало кто знает: почему пуговицы на рубашках у мужчин и женщин расположены с разных сторон

Традиционно пуговицы на мужских рубашках расположены справа, а на женских – слева. Такое расположение имеет многовековую историю и связано не только с модой, но и с традициями и образом жизни наших предков.

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Часто именно такое расположение пуговиц имело практическое обоснование. OBOZ.UA рассказывает, почему эта особенность сохранилась до сих пор и откуда она возникла.

Традиция уходит корнями в историю

В XIV веке пуговицы были настоящей роскошью, носить их могли только самые богатые люди. В те времена состоятельные дамы никогда не одевались сами – этим занималась прислуга. Поскольку большинство горничных были правшами, портные начали пришивать пуговицы на женской одежде слева, чтобы горничным было удобнее их застегивать.

Так, прислуге, стоящей напротив хозяйки, было удобнее и быстрее справиться с десятками мелких застежек.

Мужчины, напротив, чаще одевались самостоятельно, даже очень состоятельные. Поэтому пуговицы на их одежде портные пришивали справа – под правую рабочую руку.

Военное дело

Ещё одна причина такого расположения пуговиц была связана с военным делом. Для воина того времени правильная сторона застежки была вопросом жизни и смерти. Большинство носило оружие на левом бедре, чтобы быстро выхватить его правой рукой. Если бы рубашка или куртка застегивалась на левую сторону, рукоять меча или шпаги могла бы случайно зацепиться за край ткани в решающий момент.

Всадницы

Еще одна причина расположения пуговиц на одежде связана с этикетом верховой езды. Традиционно дамы ездили в "дамских седлах" боком, повернувшись ногами именно влево. Поскольку пуговицы располагались слева на плаще или блузе, это препятствовало попаданию встречного ветра под одежду во время галопа и сохраняло тепло и приличный вид всадницы.

Настоящее время

В настоящее время женщины одеваются без прислуги, а мужчины не пользуются шпагой, однако традиция пришивания пуговиц с правой или левой стороны сохранилась. В наше время это элемент стиля и удобный способ быстро отличить мужскую модель от женской в магазине.

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