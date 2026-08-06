Что ваша одежда говорит о вас: тайное значение цветов

Задумывались ли вы, что именно вы транслируете вовне, когда выбираете в магазине одежду определенного цвета? Между тем, мы склонны подсознательно связывать краски одежды другого человека с определенными чертами его характера, что может формировать определенное предубеждение в отношении него.

Видео дня

По крайней мере, как пишет Interia Kobieta, к такому выводу пришли эксперты британского сервиса Buy T-shirt Online. Они опросили тысячу человек, чтобы понять, как мы оцениваем других по цвету их наряда.

Результаты оказались действительно увлекательными. Выяснилось, что дело не только в том, подходит ли цвет к внешности человека. По цвету рубашки на собеседовании или платья на первом свидании мы можем сделать о незнакомце довольно дальновидные выводы. Не всегда они будут правильными, однако от нюансов подсознательного восприятия не уйти. И вот какие выводы удалось сделать по результатам опроса.

Черный побеждает почти в каждой категории

Если вам важно выглядеть уверенным в себе человеком, лучшего выбора, чем черный, не найти. Так, 56% опрошенных назвали черный цветом, который больше всего ассоциируется с уверенностью. Что интересно, такого мнения придерживаются 64% мужчин и 48% женщин.

Именно поэтому черную одежду часто выбирают для собеседований, важных встреч или первых свиданий. В глазах многих это синоним профессионализма, надежности и компетентности.

Красный привлекает внимание, но вызывает противоречивые эмоции

Красный оказался самым популярным цветом "для свиданий". Целых 54% женщин заявили, что выбрали бы именно красный наряд, если бы хотели выглядеть сексуально на первом свидании. Среди мужчин этот процент оказался значительно ниже – всего 28%. В то же время и сами мужчины с наибольшим удовольствием видят женщин именно в красном: целых 56% респондентов назвали этот цвет самым привлекательным у потенциальной партнерши.

Однако у красного есть и обратная сторона. 28% опрошенных признали его цветом, который больше всего ассоциируется с высокомерием и тщеславием. Ни один другой цвет не набрал столь высокого показателя в этой категории.

Синий вызывает доверие

Синий оказался среди бесспорных фаворитов. Особенно высоко его оценили женщины – 48% респонденток признались, что им больше всего нравится мужчина, одетый именно в синие оттенки. Этот цвет ассоциируется со спокойствием, стабильностью, сдержанностью и интеллектом, поэтому он на протяжении многих лет доминирует в бизнесе и средах, где важен деловой имидж.

Белый меньше всего ассоциируется с надменностью

В то время как красный занял первое место в категории "наиболее высокомерный", белый оказался на противоположном конце шкалы. Лишь 6% опрошенных считают белый цвет дерзким или высокомерным. Благодаря этому белый воспринимается как нейтральный, открытый и располагающий к себе.

Розовый имеет не самую лучшую репутацию

Результаты исследования показали, что розовый цвет до сих пор остается жертвой стереотипов. Многие респонденты воспринимают его как легкомысленный, несерьезный и не слишком уместный для официальных мероприятий. Упоминались даже ассоциации с низким интеллектом или недостатком профессионализма. Это, конечно, не означает, что людей в розовом так оценивают абсолютно все, но опрос доказал: подобные предрассудки все еще живы.

Коричневый и оранжевый полностью проигрывают

Худше всего показали себя два цвета – коричневый и оранжевый. На важную встречу или первое свидание их надели бы только:

2% женщин и 8% мужчин – если речь идет о коричневом;

2% женщин и 6% мужчин – если речь идет об оранжевом.

В целом это означает, что лишь около 5% опрошенных выбрали бы коричневый для ответственного события, что сделало его одним из наименее предпочтительных цветов во всем исследовании.

Конечно, это исследование – лишь срез человеческих ассоциаций, и при выборе одежды стоит доверять собственному вкусу и стилю. Тем не менее интересно наблюдать, насколько глубоко в нас укоренились представления, сформированные литературой, кинематографом, дизайнерами и рекламой. Ведь все это непременно влияет на то, как мы оцениваем людей по цвету их одежды.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как самостоятельно определить свой цветотип – это поможет правильно подобрать оттенок в соответствии со своим типом внешности.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.