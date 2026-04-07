Нужно ли проходить ВВК, если есть бронь от мобилизации: подробное объяснение

В Украине с начала полномасштабной войны продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой призыву подлежат военнообязанные граждане. Некоторые украинцы, имеющие бронь от мобилизации, все равно должны проходить военно-врачебную комиссию.

По действующему законодательству отсрочка или бронь не всегда освобождают от обязанности прохождения медосмотра. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №76 от 27 января 2023 года.

Медкомиссия и бронь

Согласно действующему законодательству Украины, в частности, постановлению правительства №76, забронированные военнообязанные украинцы не подлежат призыву во время мобилизации. Поскольку военно-врачебная комиссия является этапом именно процедуры призыва, во время действия отсрочки или брони у ТЦК нет законных оснований отправлять человека на медосмотр.

В то же время при некоторых обстоятельствах военно-врачебная комиссия является обязательной. Речь идет о ситуации, когда срок действия брони истек, а новую еще не оформили. Также ВВК проходят, если человек добровольно изъявил желание пройти комиссию, например, для смены военно-учетной специальности.

Давление со стороны ТЦК

Если у человека есть законное основание для брони, но ТЦК настаивает на медосмотре или выписывает штраф, необходимо предъявить выписку из приказа Минэкономики о бронировании. На сегодняшний день это главный документ, подтверждающий отсрочку.

Юристы предупреждают, что если человек подпишет направление на ВВК, то он фактически соглашается на процедуру. Однако пока есть бронь, военнообязанный имеет право отказаться от прохождения медосмотра.

Штраф за непрохождение ВВК при наличии брони можно оспаривать в суде. Юридическая практика показывает, что суды в таких случаях встают на сторону гражданина, так как оснований для призыва и соответствующих этапов, в том числе, медкомиссии, нет.

Ранее сообщалось, что в Украине не стоит ожидать четких сроков военной службы без усиления мобилизации. В рабочей группе при Офисе военного омбудсмена отмечают, что для этого нужно обеспечить справедливое распределение обязанностей и решить проблему уклонения.

Как сообщал OBOZ.UA, решение военно-врачебной комиссии (ВВК) о пригодности к военной службе во время военного положения действительно в течение года. После завершения этого срока военнообязанных могут направить на повторный медицинский осмотр.

