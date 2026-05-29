Нужно ли проходить ВВК, если есть бронь или отсрочка: объяснение Минобороны

В Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация, в рамках которых определен порядок прохождения военно-врачебной комиссии. Медицинский осмотр ВВК является обязательным для отдельных категорий военнообязанных.

Видео дня

В то же время забронированные граждане и те, кто имеет официальную отсрочку от мобилизации, проходить военно-врачебную экспертизу не обязаны. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"Проходить военно-врачебную экспертизу не имеют обязанности военнообязанные, которые забронированы или на которых оформлена отсрочка от мобилизации", – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что исключения составляют:

– случаи подписания контракта на прохождение военной службы,

– наличия действующего решения ВВК с заключением об ограниченной пригодности без повторного осмотра (за исключением лиц с инвалидностью, установленной в определенном порядке),

– добровольное желание пройти медицинский осмотр.

Кто обязан проходить ВВК

Во время военного положения военно-врачебную комиссию в обязательном порядке проходят отдельные категории лиц. В частности, на медицинский осмотр направляются все военнообязанные, включая тех, кто получил повестку или направление от ТЦК.

Также ВВК должны пройти бывшие "ограниченно годные" – это лица, которые ранее имели заключение "непригоден к службе в мирное время, ограниченно годен в военное время" и не прошли повторного осмотра после отмены этого статуса в 2024 году. Обязательной является экспертиза и для кандидатов на контрактную службу, которые добровольно присоединяются к войску.

Отдельно медосмотр ВВК проходят действующие военнослужащие в случае необходимости оценки или пересмотра состояния здоровья, в частности после ранений.

Кроме того, установлен специальный порядок для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, которые получили диплом после 2025 года. Они должны пройти ВВК в течение 60 дней после автоматической постановки на воинский учет, обновить данные и оформить военно-учетные документы.

Каких врачей проходят на ВВК

В стандартный состав военно-врачебной комиссии входят терапевт, хирург, невролог, психиатр, офтальмолог, отоларинголог, стоматолог и дерматолог.

При наличии жалоб или медицинских показаний могут дополнительно привлекаться другие профильные специалисты. Если при осмотре обнаруживают патологии, которые невозможно оценить на месте, пациента направляют на дополнительные обследования — в частности МРТ, КТ или стационарное обследование.

Напомним, общие правила призыва остались неизменными: мобилизовать могут каждого военнообязанного гражданина Украины, соответствующего действующим требованиям по состоянию здоровья и не имеющего отсрочки от мобилизации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что офис военного омбудсмена инициировал изменения в прохождение военнообязанными военно-врачебной комиссии. Цель предлагаемых изменений заключается в создании возможности для части ограниченно годных военнослужащих получить статус непригодных и уволиться со службы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!