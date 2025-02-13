Нужно ли отсрочку от мобилизации обновлять каждые 90 дней: объяснение

В последнее время появилось немало слухов о том, что отсрочку от мобилизации нужно возобновлять всякий раз, когда мобилизацию продлевают на 90 дней. Однако это утверждение не совсем соответствует действительности.

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Такие требования относятся только к определенным категориям военнообязанных. Об этом рассказал адвокат Тарас Боровский в эфире Киев24.

"Некоторые средства массовой информации распространяли информацию о том, что мобилизация продолжается на 90 дней и, соответственно, имеющие отсрочку обязаны ее возобновлять. Но есть категории граждан, у которых основания для отсрочки остаются без необходимости регулярного подтверждения", – пояснил Боровский.

Отсрочка дается до конкретной даты, указанной в соответствующем документе, независимо от периодов мобилизации.

Однако есть категории граждан, для которых отсрочка может иметь ограниченный срок и нуждаться в обновлении.

Адвокат советует оформлять отсрочку непосредственно в ТЦК по месту регистрации, поскольку это самый надежный вариант. Также существует возможность подачи документов через приложение "Резерв+", но его работа не всегда стабильна.

Автоматическую отсрочку в "Резерв+" могут получить люди с инвалидностью, имеющие актуальное удостоверение Пенсионного фонда, а также студенты, аспиранты и докторанты.

"Если у вас есть основания для отсрочки, можно скачать заявление в интернете, прикрепить необходимые документы и подать их в ТЦК", – посоветовал эксперт.

Если очереди в ТЦК большие или приложение "Резерв+" не работает, можно использовать "Укрпочту" для подачи заявления.

"В случае отправки документов на отсрочку "Укрпочтой", ТЦК часто ссылается на порядок воинского учета, в котором указано, что заявление об отсрочке следует подавать именно лично, однако можно прислать его почтой. При этом важно указать попытки попасть в ТЦК физически", – пояснил адвокат.

Как сообщал OBOZ.UA, продолжительность отсрочки от мобилизации зависит от конкретных причин ее предоставления. К примеру, отсрочка отменяется, когда одному из трех детей военнообязанного исполняется 18 лет.

Чтобы оформить отсрочку от мобилизации, нужно обратиться с заявлением в соответствующую комиссию, которая работает при территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Документы необходимо подавать по месту официальной регистрации или фактического проживания.

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