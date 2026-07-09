Нужно ли мыть домашнюю клубнику: большинство людей допускает эту ошибку

Клубника — один из самых популярных фруктов, которые едят прямо с куста. Однако эксперты предупреждают, что даже выращенные естественным образом фрукты могут быть источником нежелательных загрязняющих веществ.

Видео дня

Многие люди считают, что домашняя клубника или лесная земляника, собранные в лесу, абсолютно чисты и готовы к употреблению. Однако на их поверхности могут находиться микробы, пыль, остатки почвы и даже загрязнения, оставленные дикими животными. Хотя риск серьезных проблем со здоровьем невелик, эксперты единодушно рекомендуют не есть клубнику, не помыв ее предварительно. Это касается как фруктов, купленных на рынке, так и тех, которые вы собираете самостоятельно, пишет OBOZ.UA.

Наибольшее беспокойство вызывает возможность контакта фруктов с фекалиями животных. В таких случаях существует риск передачи яиц паразитов, в частности эхинокока, естественными хозяевами которого являются лисы. Болезнь развивается очень медленно и может не иметь явных симптомов в течение многих лет.

Именно поэтому врачи и эксперты по безопасности пищевых продуктов подчеркивают важность простых профилактических мер, таких как тщательное мытье фруктов перед употреблением.

Как правильно мыть клубнику

Клубника нежная, поэтому не требует никакой специальной подготовки. Просто промойте её под прохладной проточной водой непосредственно перед употреблением. Избегайте длительного замачивания, так как она быстро теряет свою твёрдость и вкус. Если фрукт очень грязный, можно на мгновение поместить его в миску с водой, а затем снова промыть под краном. Главное – делать это осторожно, чтобы не повредить нежную кожицу.

Также OBOZ.UA рассказывал, как выбрать безопасную клубнику без нитратов, на что обратить внимание и где не стоит покупать ягоды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!