Как выбрать безопасную клубнику без нитратов, на что обратить внимание и где не стоит покупать ягоды: делимся важными советами

С наступлением сезона свежих ягод украинцы активно покупают полезную и вкусную клубнику. Но, очень важно при этом помнить, чтобы получить максимальную пользу и избежать рисков для здоровья, необходимо ответственно подходить к выбору места покупки и качества продукции.

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Редакция FoodOboz делится важными советами от Госпродпотребслужбы, как правильно выбрать клубнику без нитратов.

Где покупать клубнику

официальным агропродовольственным рынкам, где функционируют государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Госпродпотребслужбы.

заведениям розничной торговли (магазинам, супермаркетам), в которых обеспечена надлежащая прослеживаемость пищевых продуктов.

Именно на агропродовольственных рынках продукция проходит обязательный контроль в государственных лабораториях. Специалисты Госпродпотребслужбы проверяют ягоды на показатели безопасности, в частности на содержание нитратов и других опасных веществ.

В магазинах потребитель имеет право получить информацию о происхождении продукции, поставщике и условиях хранения – это важная составляющая безопасности пищевых продуктов.

Где не нужно покупать клубнику

Стихийная торговля (на обочинах дорог, в неустановленных местах) не предусматривает никакого контроля качества продукции.

В таком случае отсутствуют гарантии, что клубника:

выращена с соблюдением агротехнических норм

не содержит превышенного уровня нитратов

транспортировалась и хранилась надлежащим образом

Клубника, как и другие ягоды, может накапливать нитраты при чрезмерном использовании удобрений. Высокое содержание нитратов может негативно влиять на здоровье, особенно у детей.

Где лучше всего покупать клубнику, чтобы не отравиться

покупайте продукцию только в местах, где осуществляется контроль

не выбирайте слишком крупные или неестественно яркие ягоды

перед употреблением тщательно мойте клубнику под проточной водой

Обращайте внимание на внешний вид ягод

сухие, без повреждений и признаков гниения

однородного цвета

с характерным приятным ароматом

без постороннего запаха

Помните: безопасность пищевых продуктов начинается с ответственного выбора потребителя. Покупая клубнику в проверенных местах и следуя простым рекомендациям, вы защищаете свое здоровье и здоровье своих близких.

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