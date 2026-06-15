Как выбрать безопасную клубнику без нитратов, на что обратить внимание и где не стоит покупать ягоды: делимся важными советами
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С наступлением сезона свежих ягод украинцы активно покупают полезную и вкусную клубнику. Но, очень важно при этом помнить, чтобы получить максимальную пользу и избежать рисков для здоровья, необходимо ответственно подходить к выбору места покупки и качества продукции.
Редакция FoodOboz делится важными советами от Госпродпотребслужбы, как правильно выбрать клубнику без нитратов.
Где покупать клубнику
- официальным агропродовольственным рынкам, где функционируют государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Госпродпотребслужбы.
- заведениям розничной торговли (магазинам, супермаркетам), в которых обеспечена надлежащая прослеживаемость пищевых продуктов.
Именно на агропродовольственных рынках продукция проходит обязательный контроль в государственных лабораториях. Специалисты Госпродпотребслужбы проверяют ягоды на показатели безопасности, в частности на содержание нитратов и других опасных веществ.
В магазинах потребитель имеет право получить информацию о происхождении продукции, поставщике и условиях хранения – это важная составляющая безопасности пищевых продуктов.
Где не нужно покупать клубнику
Стихийная торговля (на обочинах дорог, в неустановленных местах) не предусматривает никакого контроля качества продукции.
В таком случае отсутствуют гарантии, что клубника:
- выращена с соблюдением агротехнических норм
- не содержит превышенного уровня нитратов
- транспортировалась и хранилась надлежащим образом
Клубника, как и другие ягоды, может накапливать нитраты при чрезмерном использовании удобрений. Высокое содержание нитратов может негативно влиять на здоровье, особенно у детей.
Где лучше всего покупать клубнику, чтобы не отравиться
- покупайте продукцию только в местах, где осуществляется контроль
- не выбирайте слишком крупные или неестественно яркие ягоды
- перед употреблением тщательно мойте клубнику под проточной водой
Обращайте внимание на внешний вид ягод
- сухие, без повреждений и признаков гниения
- однородного цвета
- с характерным приятным ароматом
- без постороннего запаха
Помните: безопасность пищевых продуктов начинается с ответственного выбора потребителя. Покупая клубнику в проверенных местах и следуя простым рекомендациям, вы защищаете свое здоровье и здоровье своих близких.
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