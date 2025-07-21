'Война требует постоянного совершенствования': генерал Шаповалов, возглавивший Сухопутные войска ВСУ, назвал ключевые задачи на должности

Бригадный генерал Геннадий Шаповалов возглавил Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщили на Facebook-странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Для меня большая честь и одновременно чрезвычайная ответственность возглавить Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины в сложное время для нашего государства. Полностью осознаю все вызовы этой должности. Ценю доверие Президента Украины, Министра обороны и Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и готов к совместной работе в единой команде с каждым звеном государственной и военной вертикали", – заявил он.

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