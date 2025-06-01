Командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый подал в отставку: в чем причина
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатий принял решение подать рапорт об отставке. Он подчеркнул, что это осознанный шаг, продиктованный его личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли украинские защитники.
Об этом он сообщил на своей Facebook-странице. По словам военного, ответственность всегда будет на командовании.
"Как командующий, я не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов. Не дожал, не убедил, не изменил отношение к человеку в строю. Это моя ответственность. Поведение бойцов имеет значение, но главная ответственность – всегда на командовании. Именно командиры определяют правила, принимают решения и отвечают за последствия", – подчеркнул Драпатий.
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