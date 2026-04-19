Новолуние в Овне: какие знаки зодиака будут счастливчиками в апреле

Динамичный шестимесячный цикл начался под новолунием в Овне 17 апреля 2026 года. Энергия Овна вдохновляет на действия и импульс, поэтому это новолуние зажжет что-то в каждом из нас.

Видео дня

Некоторые могут чувствовать призвание стремиться к любви и связи, тогда как другие могут рассматривать этот новолуние как знак стремления к своим профессиональным достижениям. Независимо от того, что будет в приоритете, астрологи считают, что страсть приведет к удаче в течение этого лунного цикла, пишет OBOZ.UA.

Весы, Стрелец, Рак и Телец будут больше всего под влиянием новолуния в Овне в апреле 2026 года.

Весы: удача в любви

Новолуние в Овне вдохновляет на смелость в вашем седьмом доме преданности и партнерства. По мере того, как стеллий Овна набирает обороты, будет расти и ваша смелость. Вместо того, чтобы ждать, пока другой человек сделает шаг, вас поощряют быть смелыми. Любить вслух может быть пугающе, если вы боитесь отказа. Однако, вы можете получить гораздо больше, когда не стесняетесь говорить все искренне.

Стрелец: страсть к творчеству

Новолуние в Овне наслаждается вашим пятым домом самовыражения и страсти. Новое хобби или творческое дело захватят вас бурей. Возможно, у вас не было предыдущего опыта в этом деле, но это вас не остановит. Магнетический стеллий Овна и новолуние умоляют вас исследовать свои нереализованные таланты. Все, что попадается вам на глаза, может привести к чему-то большему, чем просто новых навыков и художественных талантов.

Рак: успехи в работе

Вы можете чувствовать давление, когда новолуние в Овне активизирует ваш десятый дом успеха и карьеры. Большинство бы прогнулось под этим космическим весом, но не вы. Вы вступаете в этот новый раздел с вдохновленным Овном энтузиазмом. Стелий Овна и молодой человек помогут вам преодолеть любую капризность, укрепив вашу уверенность. Вы можете чувствовать себя более уверенно, рассматривая следующий шаг в вашей карьере.

Телец: обретение баланса

Возможно, последние несколько лет вы чувствовали, что теряете рассудок. К счастью, новолуние в Овне возродит ваш двенадцатый дом бессознательного и психического здоровья. Вместо того, чтобы испытывать страх и недостаток, вы увидите рост своей уверенности в себе. Инстинктивный стеллий Овна и новолуние восстановят ваше доверие к себе. Ваше восприятие изменится, поскольку ваш внутренний голос станет более позитивным и уверенным.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.