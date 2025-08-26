Новолуние в Деве 2025: как оно может повлиять на вашу жизнь, согласно знаку Зодиака

23 августа 2025 года наступило Новолуние в Деве, что приносит с собой возможность сделать паузу, перезагрузиться и начать все сначала.

Видео дня

В отличие от огненных новых начинаний, которые требуют больших скачков, эта лунная фаза касается маленьких, спланированных шагов, которые создают долговременные изменения. Энергия Девы напоминает нам упрощать, совершенствовать и сосредотачиваться на том, что действительно важно, пишет OBOZ.UA.

Это идеальное время для установления практических целей, которые кажутся реалистичными и устойчивыми. Вот как Новолуние в Деве может повлиять на каждый знак Зодиака:

Овен

Здоровье, привычки, распорядок дня

Это ваш шанс изменить свой ежедневный распорядок. Может появиться новая привычка к фитнесу, график работы или более здоровый распорядок дня. Последовательность поможет вам больше, чем быстрые решения.

Телец

Романтика, творчество, удовольствие

Вас ждет новая искра любви или творчества. Вы можете начать заниматься хобби, углубить романтические отношения или более целенаправленно сосредоточиться на радости. Следите за тем, что действительно волнует ваше сердце.

Близнецы

Дом, семья, фундамент

Ваша домашняя жизнь занимает центральное место. Независимо от того, переезжаете ли вы, делаете изменения в семье или просто избавляетесь от хлама, сейчас самое время создать пространство, которое будет настоящим уютом.

Рак

Общение, обучение

Ваши слова сейчас важнее. Четкое общение может помочь вам начать новый проект или курс или улучшить отношения. Упорядочьте свои мысли и позвольте себе быть услышанным.

Лев

Финансы, ценности, самооценка

Может появиться новый финансовый план или источник дохода. Это новолуние поможет вам лучше ценить свое время и ресурсы. Практические шаги к стабильности будут иметь большое значение.

Дева

Идентичность, смена образа

Это ваша перезагрузка. Вы можете изменить свою внешность, поставить новые личные цели или сосредоточиться на том, как вы хотите выглядеть. Примите новую версию себя.

ВЕСЫ

Отдых, завершение, внутренняя работа

Вас позовут к освобождению и перезарядке. Старые привычки, убеждения или циклы истощения должны исчезнуть. Время наедине, терапия или духовные практики помогут вам обрести ясность.

Скорпион

Сообщество, цели

Новые начинания в дружбе, сотрудничестве или долгосрочных мечтах уже здесь. Окружите себя людьми, которые разделяют ваше видение будущего.

Стрелец

Карьера, публичная должность, репутация

В вашей карьере наступает поворотный момент. Будь то повышение на службе, новый путь или большая видимость, сейчас самое время согласовать свою работу с вашей долгосрочной целью.

Козерог

Убеждения, путешествия, обучение

Ваше желание расти и расширяться получает толчок. Вы можете начать учиться, планировать путешествие или принять новые убеждения, которые изменят ваше мировоззрение.

Водолей

Интимность, трансформация, финансы

Назревают глубокие изменения. Это может касаться совместных финансов, эмоциональных связей или внутреннего исцеления. Установите четкие границы и смело примите трансформацию.

Рыбы

Отношения, партнерство, обязательства

Партнерские отношения начинаются с чистого листа. Могут начаться новые или же существующие требуют большей сбалансированности и структурированности. Взаимное уважение является ключевым.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.