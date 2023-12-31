Новогоднее обращение Зеленского: онлайн-трансляция

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января президент Украины Владимир Зеленский традиционно выступит с итоговым обращением к украинскому народу. Президент подведет итоги ушедшего года и поделится планами на следующий.

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Выступление украинского лидера, как всегда, начнется в 23:45. Трансляцию украинцы смогут посмотреть в эфире национального телемарафона.

Напомним, 28 декабря президент Зеленский провел ряд совещаний, на которых было обсуждено ожидание на 2024 год. Глава государства подчеркнул, что они зависят от усилий, которые сегодня прилагает Украина в вопросе фронта.

"Конечно, были сегодня и доклады по фронту – Харьковщина, Донетчина, Запорожье, левый берег Херсона. Устойчивость сейчас, сила сейчас, результаты сейчас определяют, как пройдет эта зима полномасштабной войны и чего будем ожидать со следующего года", – добавил президент.

Также, по его словам, главный приоритет в деятельности Украины на 2024 год – максимальная производительность оборонного комплекса. Правительство обязано обеспечить создание всего нужного для защиты от всех форм российской агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 24 декабря президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Свое торжественное обращение глава государства записал в Киево-Печерской лавре. Глава государства подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны в нашей стране этот праздник изменил свое значение.

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