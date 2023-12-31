'Что бы нам ни принес 2024 год, мы будем сильнее': новогоднее обращение Зеленского. Полный текст и видео

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам по случаю Нового года. Подводя итоги 2023-го, он заявил, что украинцы стали сильнее и будут оставаться сильными, несмотря на то, что принесет 2024 год.

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Речь главы государства транслировали в эфире национального телемарафона. "Совсем скоро заканчивается 2023 год. Еще один год нашей независимости. Еще один год нашей борьбы за независимость. Еще один год войны. Войны за свою землю. За нашу свободу. Друг за одного", – сказал Зеленский, начиная обращение.

Он добавил, что для каждого 2023 прошел по-разному, но есть то, что объединяет всех украинцев.

"Главный итог года, главное его достижение: Украина стала сильнее. Украинцы стали сильнее", – подытожил президент.

По словам Зеленского, 676 дней назад всем украинцам был брошен вызов, со всех сторон летели ракеты, шло вражеское нашествие.

"676 дней назад на этом самом месте я обращался к вам, украинцы, и сообщал о начале полномасштабной войны. Мы не знали тогда, что ждет нас впереди. Многие не верили, что мы выдержим неделю. Мало кто верил, что выборем 2022 год, не говоря уже о том, что мы выстоим 23-й. А сегодня мы встречаем 2024 год", – сказал он.

Также Зеленский подчеркнул, что, несмотря ни на что, Украина жива, она борется и сражается, движется, преодолевает путь, добывает, работает.

"Украина существует. И все вместе – это не новогоднее чудо. Это не сказка, не магия, а заслуга каждого из вас. Каждого из миллионов украинцев. Каждого, кто в течение этого года каждый день и каждую ночь доказывал: украинцы сильнее!" – заявил украинский лидер.

Он напомнил, что в январе и феврале 2023 года украинцы без преувеличения преодолели самую тяжелую зиму в истории, доказав, что они сильнее холода и тьмы, отключения и угрозы блекаута. Глава государства выразил уверенность в том, что украинский народ "преодолеет любой дефицит электроэнергии, потому что не имеет дефицита стойкости и храбрости".

"Мы не исчезли в темноте. Темнота не поглотила нас. Темнота проиграла нам. Выстояла наша энергетика. Выстояла наша страна. Победила этот год. И я хочу сказать спасибо всем тем, благодаря кому в первую очередь это стало возможным. Все наши Силы безопасности и обороны" , – поблагодарил Зеленский.

Он заявил, что гордится каждым украинским воином, непрестанно защищающим родную землю:

"Пока вы есть, есть Украина. Я знаю, как мужественно и героически вы защищаете нас. Все это время. Время тяжелых, ожесточенных ежедневных боев. С первых минут 1 января до сих пор, даже в новогоднюю ночь, когда украинский воин бьется и не имеет права дать слабину, вы сдерживаете зло, которого стало еще больше, но ничего больше не смогло, потому что вы дали бой на каждом направлении и каждой нашей улице, в каждом нашем доме. Вы были сильными. Вы не сдали ни одного сине-желтого сердца. Ни одного километра нашей свободы. Это вы. Все наши воины. Каждый и каждая, кто доказывает: украинцы сильнее зла".

Также Зеленский поблагодарил народ Украины и заявил, что гордится каждым гражданином Украины.

"Каждым сильным. И я знаю, как всем сегодня непросто. Всем, кто поставил жизнь на паузу. Кто отложил все на потом, после победы. Все, кто говорит: "Я работаю, и это не подвиг, а обязанность. Я доначу, и это не подвиг, а норма". Все, кто работает и борется каждый день, потому что знает: войны сами собой не заканчиваются – войны заканчивают. И победу не получают, не дарят – победу одерживают. И для этого сегодня мы должны жить по правилу: или ты работаешь, или ты воюешь. Потому что против нас – крупнейшая в мире террористическая организация. И очевидно, насколько больше мы должны делать, насколько активнее делать, насколько крепче должно быть наше единство и борьба", – сказал он.

Это знает каждый, кто ежедневно не спрашивает себя "а что я могу сделать?", а живет по формуле "должен делать больше, чем могу", добавил украинский лидер. Поскольку именно это, по его словам, означает слово "победить" – "победить, пересилить себя, преодолеть, сделать сверхусилие и сделать больше, чем казалось на первый взгляд", потому что на самом деле каждый способен на большее. Это каждый день доказывают наши героические люди, сказал Зеленский.

"Наши медики, спасая бойцов на фронте и людей в гражданских городах и селах. Те, кто доказывает: украинцы сильнее боли, ран и смерти. Это наши пожарные, спасатели, которые показывают: украинцы сильнее огня и завалов. Это те, кто доказывает: украинцы сильнее любых обстоятельств, сильнее безысходности. Наши учителя, обучающие детей несмотря на войну. Онлайн, вживую или обустроив школу в харьковском метро. Наши железнодорожники, наши водители, связисты, инженеры. Наши волонтеры, наши дипломаты, украинский бизнес, каждый, кто платит налоги и дает украинцам рабочие места, каждый, кто сеет и собирает урожай и дает украинцам хлеб, каждый, кто дает украинцам убежище, каждый, кто делает снаряды и боеприпасы, кто ремонтирует и строит, восстанавливает и возрождает, ежедневно работает, ежедневно доказывает: украинцы сильнее усталости. А значит, украинцы сильнее этой войны. 24 февраля убедило нас в этом", – заявил президент.

Напомним, 30 декабря Зеленский созвал заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором были подведены итоги сделанного в течение 2023-го и определена стратегия на 2024 год.

По словам президента, в следующем году Украина будет бороться за свое влияние и справедливость для своего народа. Он спрогнозировал, что 2024 год станет годом многих глобальных решений.

В частности, Украина должна изготовить больше собственного оружия, и уже есть четкий график международной работы в январе.

Также Зеленский выразил благодарность украинским воинам, а также союзникам за новую оперативную работу по усилению ПВО Украины.

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