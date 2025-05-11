'Совершаются преступления против человечности': новый Папа Римский назвал войну РФ против Украины империалистической

Папа Римский Лев XIV осудил захватническую войну России против Украины. Глава Католической церкви подчеркнул, что российское вторжение носит "империалистический характер".

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Также он констатировал, что некоторые политики "не хотят признавать ужасы этой войны". Об этом Папа Римский Лев XIV заявил в интервью перуанскому изданию Semanario Expresión.

По его словам, Россия хочет захватить украинскую территорию за счет собственного превосходства и стратегического расположения. Кроме того, понтифик подчеркнул, что преступления РФ против Украины уже доказаны.

"С моей точки зрения, это настоящее империалистическое вторжение, где Россия хочет завоевать территорию из соображений силы и собственного превосходства из-за ее стратегического расположения, а также из-за большой ценности того, что Украина имеет для России в культурном, историческом и промышленном плане. Это уже доказано, но в Украине совершаются преступления", – заявил Папа Римский.

Понтифик также отметил, что некоторые политики отказываются признавать ужасы российско-украинской войны и зло, которое Россия совершает в Украине. При этом Лев XIV добавил, что на сегодняшний день уже нельзя прибегать к оружию для решения проблем.

"Все мы должны много настаивать на продвижении мира, на том, чтобы сложить оружие. Мы должны искать другие методы, и дай Бог, чтобы, по крайней мере на это время, была пауза во всем этом насилии, то ли из-за Страстных недель, то ли из-за того, что так много невинных людей погибает, погибает из-за этой несправедливой агрессии", – сказал Папа Римский.

Напомним, за несколько месяцев до того, как кардинал Роберт Фрэнсис Превост стал первым в истории американцем на посту Папы Римского – Львом XIV – он уже четко высказывался против жесткой миграционной политики администрации Дональда Трампа.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как происходило избрание нового Папы и кем был Роберт Фрэнсис Превост до своего понтификата.

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