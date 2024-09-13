Ночью и утром местами туман: синоптики уточнили прогноз погоды на пятницу, 13 сентября

В пятницу, 13 сентября, погода в Украине будет достаточно теплой, иногда даже жаркой. Однако дожди накроют почти все регионы, также в некоторых областях ожидаются туманы.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, день будет облачным с небольшими прояснениями.

На западе Украины прогнозируется небольшой дождь. В то же время в Закарпатье днем возможен умеренный дождь.

Ночью и утром западные регионы окутает осенний туман.

Температура ночью будет колебаться в пределах +10...+15, днем воздух прогреется до +21...+26 градусов. В Карпатах традиционно погода будет немного прохладнее. Ночью в горах ожидается +6...+11, днем столбики термометров не будут подниматься выше +15...+20 градусов.

На остальной территории страны возможны кратковременные дожди с грозами. Ночью ожидаются комфортные +14...+19 градусов, днем +23...+28.

Жарче всего будет на востоке страны, где температура поднимется даже до +30.

Ветер ожидается юго-восточный с умеренной скоростью 5-10 метров в секунду. Днем в северо-восточной части Украины возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

В Киеве и области 13 сентября ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и возможными грозами. Погода будет меняться в течение дня, так что зонтик пригодится.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В столице ночная температура будет достигать +16...+18. Днем ожидается около +25 градусов.

По области температура ночью +14…+19, днем от +23 до +28 градусов.

Несмотря на ожидаемые почти по всей территории осадки украинцев предупреждают о пожарной опасности.

Так, по данным метеорологов, 13 сентября в северных, центральных (кроме Винницкой), Харьковской, Николаевской и в большинстве западных областей объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам Наталья Диденко, в сентябре в Украине не будет внезапного похолодания – снижение температуры будет происходить постепенно. Ожидать затяжных ливней также не следует. В общем, первый месяц осени будет относительно сухим и теплым.

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