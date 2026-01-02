Никогда не выливайте остатки алкоголя в раковину: предупреждение от сантехника

Выливание остатков праздничных напитков в раковину может привести к засорению труб и поломкам, исправление которых будет стоить немалых денег.

Видео дня

Анкит Сегал, специалист по трубам и канализации и владелец Swiftdrain, сказал, что период между Рождеством и Новым годом является одним из самых загруженных, что часто вызвано вредными привычками утилизации. Сливочные ликеры, такие как Baileys и Advocaat, вместе с остатками кулинарного жира и подливками, являются одними из худших в этом плане, пишет Express.

"Люди считают, что если что-то жидкое, то его можно вылить в раковину, но сантехника так не работает. Напитки на основе сливок и кулинарные жиры ведут себя совершенно по-разному, когда попадают в ваши трубы. Они охлаждаются, прилипают к стенкам и со временем образуют засоры", – сказал эксперт.

Он пояснил, что напитки, содержащие молочные продукты, относятся к категории жиров и масел, известных в сантехнической отрасли как FOG (жиры и масла).

Эти вещества не просто смываются водой, а прилипают к стенкам трубы и постепенно сужают их, пока вода больше не сможет свободно течь.

Холодные зимние температуры ухудшают ситуацию, поскольку жиры быстрее затвердевают в охлажденных трубах. Это может привести к внезапным засорам, которые вызывают закупоривание раковин, перебои в работе туалетов или даже переполнение внешних сливов.

Если жиры или сливочные напитки случайно выливаются в раковину, господин Сегал посоветовал действовать быстро, набрав горячей воды и добавив жидкость для мытья посуды, чтобы помочь веществам двигаться. Он предостерег от использования холодной воды или химических средств для чистки сливов, которые могут усугубить проблему или повредить трубы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как почистить слив раковины без агрессивной химии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.