Никогда не выливайте кофе в раковину: сантехник предупредил об этой ошибке

Сантехник дал рекомендации любителям кофе после ряда замечаний, связанных с проблемами, вызванными горячим напитком.

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Если вы готовите напитки в фильтрующей кофеварке или кафетьере/френч-прессе, стоит дважды подумать, как утилизировать отработанную кофейную гущу. Алехандро из EJ Plumbing обратился к TikTok, чтобы объяснить, как избежать ненужных расходов на ремонт.

Никогда не следует выливать использованную кофейную гущу в канализацию из-за того, как она ведет себя в воде.

В отличие от обычных пищевых отходов, кофейная гуща не растворяется и не разлагается в воде. На самом деле, она чаще уплотняется и слипается.

Когда вы смешиваете кофейную гущу с жиром и мылом, которых в большинстве стоков много, они обычно образуют густой осадок.

Кофейная гуща имеет структуру, удерживающую масло, она зернистая и волокнистая, что означает, что она схожа с другими распространенными "вредителями" канализации, такими как рис, паста, яичная скорлупа и кулинарные масла.

Мы знаем, что кофе и остатки масла в нём могут застревать в самих трубах, но когда кофейная гуща связывается с любыми жирами в системе, они образуют практически неподвижный слой. Это замедляет поток воды и даёт бактериям всё больше времени для роста.

Зато кофейную гущу можно использовать в саду в качестве удобрения. Это идеальное удобрение, которое можно разбрасывать по краям бордюров, чтобы цветы росли крупными и крепкими.

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