Никогда не выбрасывайте картонные коробки: необычный лайфхак для садоводов

Весна – это время года, когда большинство садоводов высаживают новые растения в грунт, чтобы они успели вырасти, прежде чем летом расцвести красочными цветами. А если вы планируете сажать растения на клумбах и в горшках на этой неделе, то вам могут понадобиться обычные картонные коробки.

Джефф и Лорен, супруги, которые регулярно делятся домашними лайфхаками в интернете, недавно опубликовали видео в TikTok, в котором они поделились рядом советов по садоводству, в частности, что делать с обычными коробками из-под посылок.

Вместо того, чтобы выбрасывать, супруги посоветовали использовать их в саду. Сначала они нарезали или разорвали коробки на полоски, а затем погрузили их в воду, чтобы сделать мягкими. Затем взяли пустую жестяную банку и обмотали её полоской влажного картона, чтобы она приобрела форму банки.

После того, как дно было запечатано, кусочки картона в форме жестяной жести оставили высыхать. После высыхания их можно заполнить почвой и посадить в них семена.

Когда эти семена прорастут, вы можете поместить картонные горшки непосредственно в открытую почву в горшке, и картон естественным образом разложится.

Этот трюк лучше всего работает с растениями, выращенными из семян, такими как овощи и травы, или с рассадой и саженцами, которые являются деликатными и не могут быть высажены без предварительного выращивания в теплице или на подоконнике.

Вы должны убедиться, что картон, который вы используете для этого трюка, обычный и невощеный, и удалить всю ленту из полосок, прежде чем использовать их, поскольку она не является биоразлагаемой. Лучший материал для этого – коричневый упаковочный картон, из которого изготавливается большинство картонных коробок, используемых для доставки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какой цветок необходимо посадить в саду в апреле.

