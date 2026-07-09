Никогда не позволяйте собаке пить воду оттуда летом: предупреждение для владельцев

В Украине, как и во всей Европе, по-прежнему царит жаркая погода, поэтому многие заботливые владельцы магазинов и кафе, вероятно, выставят на улицу миски с водой для собак. Однако ветеринарная медсестра выступила со строгим предупреждением в отношении домашних животных, которые пьют из этой посуды.

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"Не позволяйте своим собакам пить из общих мисок с водой во время прогулки!" – призвала медсестра Джейд в видео в TikTok. Она отметила, что эти миски с водой, поставленные из благих намерений, могут содержать опасные микробы.

Джейд обратила внимание на опасность, назвав собачий кашель, лептоспироз и вирус папилломы собак серьёзными проблемами со здоровьем.

"Вы не знаете, свежая ли вода, или она стоячая, когда в последний раз чистили миску и чем её чистили. Кроме того, вы не знаете, пили ли из нее другие животные, в том числе и дикие", – пояснила специалистка.

Подчеркивая свою обеспокоенность, она продолжила: "Хотя я знаю, что эти миски выставлены по уважительным причинам, я настоятельно советую владельцам собак не позволять своим питомцам пить из них. Если вы хотите, чтобы ваша собака пила, возьмите с собой дорожную миску и бутылку воды и просто время от времени останавливайтесь, чтобы дать ей попить".

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