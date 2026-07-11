Никогда не наносите солнцезащитный крем таким образом: он просто не будет действовать

В месяцы, когда в Украине царит летняя жара, особенно важно защищать себя от вредного ультрафиолетового излучения, всегда нанося солнцезащитный крем перед выходом на улицу.

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Однако большинство людей даже не догадываются, что наносят его неправильно. В результате он не действует так, как должен, и вы остаетесь незащищенными от солнечных лучей, пишет OBOZ.UA.

Эксперты выделили пять типичных ошибок при использовании солнцезащитного крема, а также объяснили, как добиться оптимальной защиты.

Нанесение в неподходящее время

Что касается первой ошибки, то большинство людей наносят солнцезащитный крем в неподходящий момент, что снижает его эффективность.

Наносить его нужно дважды перед выходом на солнце — один раз за 30 минут до выхода на улицу и ещё раз непосредственно перед выходом на улицу. Благодаря такому методу двойного нанесения вы с меньшей вероятностью пропустите участки и с большей вероятностью получите достаточно толстый слой защиты.

Не наносить солнцезащитный крем повторно после пребывания в воде

Солнцезащитный крем всегда нужно наносить повторно после выхода из воды, будь то бассейн, море или душ. Это объясняется тем, что солнцезащитный крем смывается, даже если продукт заявлен как водостойкий.

Охлаждающее ощущение от воды также может создавать ложное впечатление, что вы не обгораете. Вода также отражает ультрафиолетовые (УФ) лучи, усиливая их воздействие.

Нерегулярное повторное нанесение солнцезащитного крема

Следует повторно наносить солнцезащитный крем каждые два часа или раньше, если вы находились в воде, поскольку солнце может высушить его на коже.

Использование просроченного солнцезащитного крема

Хотя легко упустить из виду сроки годности косметических средств и туалетных принадлежностей, особенно если вы используете их лишь несколько раз в год, эксперты предостерегают от использования солнцезащитного крема с истекшим сроком годности.

Полагаться только на солнцезащитный крем для защиты от солнца

Обычно солнечные лучи наиболее интенсивны в период с 11:00 до 15:00, хотя это время может меняться.

В эти часы желательно проводить как можно больше времени в тени, избегая прямых солнечных лучей. Также рекомендуется носить свободную, но закрывающую одежду, такую как топы с длинными рукавами и брюки или длинные юбки из плотных тканей, предотвращающих проникновение солнечного света.

При этом следует защитить голову шляпой с широкими полями, которая закрывает лицо, шею и уши, а также надеть солнцезащитные очки для защиты глаз.

OBOZ.UA предлагает узнать, как можно нанести тональный крем на лицо.

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