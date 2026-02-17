Как сделать, чтобы тональный крем был еле заметным: секундный трюк

Многие мечтают об идеальной коже без эффекта маски, но даже легкие тональные средства иногда ложатся слишком плотно. Морщины становятся заметнее, текстура кожи подчеркивается, а покрытие теряет естественность.

Визажисты из индустрии красоты давно используют простой, но гениальный прием, который занимает буквально секунду. Именно этот трюк поможет сделать тональный крем почти невидимым, сохранив при этом красивое покрытие.

Автором техники стала известная визажистка Кэти Джейн Хьюз – основательница бренда KJH Brand. Она поделилась методом, который называет "праймирование кисти".

Суть проста: прежде чем наносить тональный крем на лицо, нужно "подготовить" кисть продуктом.

Вместо того чтобы сразу ставить точку крема на кожу, небольшое количество средства стоит распределить на ладони. Затем тщательно вбить в него кисть, чтобы щетинки равномерно покрылись продуктом. И лишь после этого наносить тон на лицо. Благодаря этому средство ложится тонким, контролируемым слоем, а не плотным пятном.

Когда вы наносите тональный крем непосредственно на кожу, первое прикосновение всегда оставляет избыток продукта. Именно это и создает эффект перегруженности, особенно в зоне под глазами или возле носогубных складок.

"Праймирование" кисти:

распределяет крем равномерно;

позволяет использовать меньшее количество средства;

уменьшает риск заломов и скатывания;

делает покрытие мягким и естественным.

Принцип прост: меньше – лучше. Если нужно больше покрытия, его всегда можно наслоить.

Еще одна важная деталь – начинать нанесение не с участков, склонных к заломам. Сначала работайте по центру лица или там, где требуется выравнивание тона, а уже остатками продукта легко проходитесь по деликатным зонам.

Такой подход помогает избежать накопления средства в мелких морщинках и пористых участках.

Не менее важный фактор – подготовка кожи. Если перед макияжем вы используете слишком плотный, жирный крем, тональное средство может быстрее скатываться. При высокой влажности риск заломов также возрастает.

Техника отлично работает не только с тональным кремом, но и с консилером, кремовыми румянами, бронзером, жидким хайлайтером.

