Никогда не кормите этим собак! Популярный летний продукт может быть опасным для вашего любимца

Ветеринарка предостерегает не кормить собак популярным гарниром к барбекю, поскольку это опасно для ваших пушистых друзей.

Хелен Вебб, пресс-секретарь YuMOVE, рассказала, что во время летних пикников надо обращать внимание на то, что ест ваша собака. Некоторые продукты могут вызвать расстройство пищеварения, а другие – потенциально опасны, пишет Express.

Неожиданной опасностью удушья, которой владельцам домашних животных следует избегать, является кукуруза на початке.

Хотя сама кукуруза не является токсичной для собак, початок представляет опасность. Он может создать непроходимость в пищеварительной системе вашей собаки и даже привести к серьезной травме, такой как разрыв кишечника, если его не лечить должным образом.

Наибольший риск кормления собаки кукурузой на початке заключается в том, что сердцевина может застрять в горле или кишечнике, особенно если собака откусила большой кусок или если початок раскололся.

Такие закупорки могут привести к серьезным осложнениям, включая удушье или кишечную непроходимость, что может потребовать экстренного хирургического вмешательства и быть опасным для жизни.

Какой едой не следует кормить собаку на пикнике:

Вареные кости

Жирные куски мяса

Сожженная пища

Лук и чеснок

Кукуруза на кочане

Шашлычки из кебаба.

