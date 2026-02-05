'Незначительные сбои из-за перегрузки могут обесточивать целые районы': медиа показали, как ДТЭК возвращает свет

Незначительные технические сбои в работе энергетического оборудования могут приводить к обесточиванию целых районов.

Об этом говорится в материале CBS.

"Почти ежедневно у нас случается такая чрезвычайная ситуация. Из-за перегрузки незначительные технические сбои теперь приводят к отключениям электроэнергии в целых районах", – сказал журналистам энергетик ДТЭК Максим, объясняя, что сочетание российских атак и экстремальных погодных условий перегрузило энергосистему страны.

Он добавил, что из-за усиления морозов оборудование быстрее изнашивается, потому что нагрузка на него растет.

Напомним, в январе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 4,5 млн семей, чьи дома были обесточены из-за вражеских атак.