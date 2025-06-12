Незаконные санкции против Порошенко: суд обязал внести в ЕРДР сведения об уголовном преступлении должностных лиц НБУ

В четверг, 12 июня, Печерский суд удовлетворил жалобу сопредседателя фракции "Европейская Солидарность" Артура Герасимова на бездействие уполномоченных представителей Нацполиции, которые не внесли сведения об уголовном правонарушении со стороны должностных лиц Нацбанка Украины.

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Об этом Артур Герасимов сообщил в соцсетях.

"Только что из Печерского суда, где рассматривали нашу жалобу о том, что полиция не открывала уголовное производство по факту препятствования законной депутатской деятельности во время визита команды "Европейской Солидарности" в Национальный банк в конце апреля. Помните, тогда в НБУ за закрытыми дверями принимали решение о "небезупречной" деловой репутации Петра Порошенко, чтобы атаковать Международный инвестиционный банк и помешать поставке помощи на фронт от крупнейшего благотворителя в Украине. Тогда четырех депутатов "Европейской Солидарности" вместе с адвокатом Ильей Новиковым два часа водили по помещению Нацбанка, но так и не нашли никого из руководства для безотлагательного приема - как того и требует закон о статусе народного депутата", - напомнил Герасимов.

"В тот же день мы написали заявление в полицию об уголовном преступлении должностных лиц НБУ, которые банально манипулировали и врали нам в глаза. Власть попыталась спустить дело на тормозах. Но, едва ли не впервые за последние 6 лет, нам удалось выиграть дело в Печерском суде. И теперь Национальная полиция обязана открыть расследование о преступлении в НБУ. Поэтому продолжаем борьбу за справедливость и поддержку Вооруженных Сил Украины", - резюмировал сопредседатель фракции.

Как известно, 28 апреля адвоката Илью Новикова и народных депутатов Украины вопреки закону не допустили к заседанию Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, который принял решение о так называемой "небезупречной репутации" Порошенко. Другого адвоката Игоря Голованя, который участвовал в заседании онлайн, просто отключили от трансляции. Народные депутаты были вынуждены вызвать полицию и зафиксировать факт незаконного препятствования их деятельности.

Как рассказал Артур Герасимов с трибуны Верховной Рады, законное право народных депутатов принять участие в работе комитета и получить четкие объяснения в НБУ назвали "давлением".

"Прятались, вместо того, чтобы показать и защищать свою позицию. Мы сначала сами искали, потом с полицией, они сказали, что это, оказывается, давление. Решетки на окнах, охрана, блок-посты - все им мало. Граждане Украины, когда власть от вас прячется, а вы их ищете, это оказывается давление", - сказал Герасимов.

Поскольку полиция вопреки закону не внесла в ЕРДР сведения об уголовном правонарушении, Артур Герасимов обжаловал ее бездействие в суде.