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Невосполнимая потеря: на фронте погиб заместитель начальника ПФУ Алексей Федченко. Фото

Юлия Хоменко
Новости. Общество
2 минуты
3,3 т.
Невосполнимая потеря: на фронте погиб заместитель начальника ПФУ Алексей Федченко. Фото

В Донецкой области погиб Защитник Украины, заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Федченко Алексей. С ноября 2024 года он считался пропавшим без вести. Только теперь стало известно о его гибели.

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Его гибель подтвердили в Пенсионном фонде Украины, где Федченко он руководящую должность. Коллеги вспоминают его как доброго, ответственного человека, который всегда приходил на помощь. Коллеги вспоминают его как искреннего, доброго и ответственного профессионала, который всегда был готов прийти на помощь.

Алексей Викторович родился 18 июля 1975 года в городе Горловка Донецкой области. После школы и срочной службы в армии он получил высшее образование по специальности "экономист" в Донецком национальном университете.

Свою профессиональную жизнь он посвятил служению людям: с 2003 года работал в системе Пенсионного фонда. Начинал с должности в управлении Центрального района Горловки, впоследствии стал первым заместителем начальника управления, а затем – начальником Торецкого объединенного управления. С 2021 года - заместитель начальника Главного управления ПФУ в Донецкой области.

Невосполнимая потеря: на фронте погиб заместитель начальника ПФУ Алексей Федченко. Фото

Коллеги помнят Алексея как чрезвычайно ответственного человека, настоящего интеллектуала, профессионала, который не боялся вызовов и всегда находил решения даже в самых сложных ситуациях. Наряду с этим – он был искренним, отзывчивым, всегда готовым поддержать словом и делом.

В январе 2023 года он добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Как и в мирной жизни, на фронте оставался преданным делу до последнего. Его сердце остановилось во время боя на родной Донетчине – на земле, которую он защищал с достоинством и честью.

У него остались жена и сын.

Невосполнимая потеря: на фронте погиб заместитель начальника ПФУ Алексей Федченко. Фото

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