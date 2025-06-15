На Покровском направлении фронта погиб 35-летний защитник с Житомирщины. Фото

В боях за Украину погиб 35-летний воин Анатолий Алекиенко из Житомирской области. Его жизнь оборвалась на Покровском направлении фронта.

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У Героя остались жена и маленькая дочь. О потере сообщил Малинский городской совет в Facebook.

Анатолий Владимирович Алексеенко, 18.10.1989 г. р., был родом и жил в городе Малин. Он был активным горожанином, отстаивал интересы земляков.

На защиту страны мужчина стал с первых дней полномасштабной войны. В рядах ВСУ был мастером первого отделения ударных беспилотных авиационных комплексов одной из воинских частей. Имел звание старшего солдата.

Верный военной присяге, он мужественно защищал нашу землю от российского агрессора. Еще в начале июня защитник объявил сбор на авто и РЭБ для своего подразделения, которые получили повреждения из-за попадания вражеского FPV-дрона.

Погиб Анатолий 7 июня 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи города Мирноград на Донетчине.

"Он останется в памяти родных, близких и побратимов – как настоящий воин, любящий муж, надежный товарищ. Выражаем искренние соболезнования всем, кто знал Анатолия... Вечная память и слава Герою!" – отметили в горсовете.

О дате и времени прощания с защитником в громаде сообщат дополнительно.

"К сожалению, словами трудно заживить в сердце болезненную рану потери. В этот горький момент разделяю горе вашей семьи и вместе с вами склоняю голову в глубокой скорби. Вечная память Герою!", "Как так, друг. Вечная память Герою и дань уважения. Тяжело и не хочется верить", "Братик, как же так? Нет, не верю, и мой мозг отказывается в это верить. Легких облаков тебе, мой хороший", "Вечный покой тебе, одноклассник. Как жаль, что эти проклятые забирают самых лучших. Соболезнования семье", – написали родные и знакомые воина.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, на Покровском направлении фронта погиб воин-гранатометчик Михаил Лецюк из Львовской области, который за преданную службу был отмечен несколькими военными наградами. Защитнику теперь навеки 41 год, у него остались жена и дочь.

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