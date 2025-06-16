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Без отца осталась 13-летняя дочь: на фронте погиб полицейский из Донецкой области Дмитрий Манжин. Фото

Катя Поплюйко
Новости. Общество
2 минуты
3,5 т.
Без отца осталась 13-летняя дочь: на фронте погиб полицейский из Донецкой области Дмитрий Манжин. Фото

На фронте погиб полицейский родом из Мариуполя Дмитрий Манжин. Свой последний бой защитник принял 12 июня 2025 года.

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Печальную весть опубликовали в Telegram-канале Национальной полиции Украины. Без отца осталась 13-летняя дочь.

Известно, что на момент полномасштабного вторжения страны-агрессора, Дмитрий занимал должность старшего инспектора автотранспортного отделения центра обеспечения полиции Донетчины в Мариуполе.

Оставаясь в окруженном городе мужчина всячески помогал его жителям. Он вывозил раненых в больницу, одним из первых прибыл на место российского авиаудара по роддому, где помогал спасать пострадавших. Именно он сопровождал иностранных журналистов, чтобы те зафиксировали военное преступление.

Дом, в котором жила семья Дмитрия, был полностью уничтожен. Вырвавшись из блокады, он эвакуировал близких в безопасное место, а сам вернулся в Донецкую область и нес службу. Его задачей было обеспечить надежным транспортом подразделение "Белый ангел" и группы парамедиков.

Без отца осталась 13-летняя дочь: на фронте погиб полицейский из Донецкой области Дмитрий Манжин. Фото

Позже защитник присоединился к стрелковому батальону, где служил на передовых позициях. Дмитрий оставался верным присяге до последнего вздоха, отдав жизнь за родную землю.

"4 июня Дмитрий Манжин отметил свой день рождения на позиции, а 12 июня защитника не стало. Ему навсегда 49 лет. У героя остались мать, жена и 13-летняя дочь", – говорится в сообщении.

Без отца осталась 13-летняя дочь: на фронте погиб полицейский из Донецкой области Дмитрий Манжин. Фото

Напомним, на войне, от полученных ранений погиб художник-витражист Михаил Климченко. В мирной жизни Герой создавал декоративные и тематические витражи, мозаики для храмов, частных домов. Мужчина был победителем различных конкурсов и имел золотые руки.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июня в боях за Украину погиб 35-летний воин Анатолий Алексеенко из Житомирской области. Его жизнь оборвалась на Покровском направлении.

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