Отдал жизнь за Украину: на войне погиб художник-витражист Михаил Климченко. Фото

Украина продолжает терять своих Героев в борьбе за независимость. На войне погиб художник-витражист Михаил Климченко.

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Печальную весть на своей Facebook-странице обнародовал Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Известно, что защитник погиб от полученных ранений на фронте.

"Карпенковцы снова в скорби из-за тяжелой потери. Сегодня стало известно о трагической гибели еще одного карпенковца, известного художника монументально-декоративного искусства – выпускника КНУТКиТ имени И. К. Карпенко-Карого 1997 года актерского отделения Михаила Климченко", – говорится в сообщении.

Коллеги павшего Героя выразили искренние соболезнования семье и всем, кто знал Михаила.

Что известно о погибшем бойце

Климченко Михаил Святославович родился 17 апреля 1975 года в Санкт-Петербурге. Основная отрасль – монументальное искусство. Создавал декоративные и тематические витражи, мозаики для храмов, частных домов.

Победитель Международного конкурса художественных изделий из стекла "ВетроПрофи" (Киев, 2009). Член НСХУ (2006). В 1997 году окончил Киевский институт театрального искусства. Работал художником Национального театра русской драмы им. Леси Украинки (Киев, 1996-99). Участник международных художественных выставок с конца 1990-х гг.

Основные произведения

Мозаики – "Архистратиг Михаил" (церковь Рождества Пресвятой Богородицы, г. Путивль Сум. обл., 2000), триптих "Св. Иоанн Предтеча на Иордане" (церковь Иоанна Предтечи, Харьков, 2006), "Спас Нерукотворный" (Свято-Воскресенская церковь, с. Кривые Колена Тальнов. р-на Черкас. обл., 2007), в арках алтаря Свято-Троицкой церкви Китаев. Пустыни (Киев, 2012).

Витражи – "Николай Чудотворец", "Великомученик Феодор Стратилат", "Великомученик Феодор Тирон", "Св. равноапостольный Кирилл", "Св. равноапостольный Мефодий" (храм священномученика Александра, архиепископа Харьковского; Харьков, 2007-10).

Напомним, в Донецкой области от полученного в бою ранения погиб 30-летний воин Игорь Соляник из Белой Церкви Киевской области. Он был командиром стрелкового взвода одной из воинских частей.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб украинский актер Юрий Фелипенко. Мужчина после полномасштабного вторжения РФ добровольно вступил в ряды Сил обороны Украины. Он служил в батальоне ударных БПАК "Ахиллес" 92-го отдельного штурмового батальона.

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