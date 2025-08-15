Невосполнимая потеря: из-за обстрела Святогорска погибли двое полицейских. Фото

В Святогорске Донецкой области при исполнении служебных обязанностей погибли двое правоохранителей. Автомобиль, в котором они находились, попал под обстрел врага.

Смертельные ранения получили старший участковый офицер отдела полиции №4 (Славянск) Краматорского РУП Роман Пеньков и полицейский-водитель местного подразделения полиции охраны Валентин Гавриш. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Трагедия произошла около 4:45 утра, когда полицейские обеспечивали правопорядок и публичную безопасность.

Старший участковый офицер отдела полиции №4 (Славянск) Краматорского РУП Роман Пеньков погиб на месте. 41-летний полицейский родом из поселка Райгородок. Как участковый, он хорошо знал свою территорию и всегда первым приходил на помощь людям. У Романа остались родители, жена и семилетняя дочь.

Второй погибший – старший сержант полиции Валентин Гавриш, полицейский-водитель местного подразделения полиции охраны. Он родился в Новоселовке на Лиманщине и служил в Нацполиции с 2019 года, а с сентября 2021 года работал во взводе реагирования Славянского городского отделения Мариупольского межрайонного управления полиции охраны. Валентину было 29 лет. Был любящим сыном, братом и мужем.

"Склоняем головы из-за невосполнимой утраты. Глубокие соболезнования родным и близким погибших. В памяти коллег они навсегда останутся мужественными, верными присяге и зову своего сердца, достойными правоохранителями и людьми с большой буквы. Светлая память!" – отметили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте 10 августа во время выполнения боевого задания погибла военная из Ирпеня Киевской области Наталья Ильницкая. Она отдала самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность нашей страны.

