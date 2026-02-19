УкраїнськаУКР
"Невероятно трогательная церемония": ветеран, который потерял на фронте обе ноги, женился. Видео

Ольга Ганюкова
Новости. Общество
2 минуты
1,8 т.
Во Львове 29-летний ветеран Тарас Левкович, который во время войны потерял обе ноги, женился на своей девушке Виктории Опрышко. Свадьба состоялась 15 февраля в кругу семьи и ближайших друзей и стала невероятно трогательным моментом для пары и всех присутствующих.

И хотя Тарас еще находится в процессе протезирования, обет своей возлюбленной он дал, стоя на первых протезах. Видео показал реабилитационный центр UNBROKEN.

Тарас Левкович – старший сержант полиции, боец стрелкового спецподразделения Национальной полиции "КОРД", который более года участвовал в боевых действиях в Донецкой области.

Он познакомился с 22-летней Викторией через TikTok во время короткого отпуска, а с первого свидания понял, что это любовь.

В августе 2025 года Тарас получил серьезное минно-взрывное ранение во время штурмовой операции и потерял обе ноги, спасая раненого побратима. Виктория приехала к нему в госпиталь, и с тех пор они были неразлучны.

Уже 29 октября того же года, через год после первой встречи, Тарас сделал предложение Виктории в центре UNBROKEN, на что она ответила согласием.

Во время свадьбы Тарас большую часть времени находился на кресле колесном, поскольку все еще проходит процесс протезирования.

Однако обет он дал стоя на стабисах – коротких первых протезах для людей с высокой двойной ампутацией, чтобы вертикализироваться и подготовиться к дальнейшей реабилитации. Важной для него была именно возможность стоять перед невестой в этот момент.

В своем обете Тарас пообещал Виктории быть ее опорой до конца жизни, защищать семью и любить в радости и горе.

"Я обещаю тебе быть твоей опорой до конца жизни. Обещаю быть тем, о ком ты читала книги и смотрела фильмы. Обещаю быть тем, кто будет оберегать нашу семью. И в радости, и в горе обещаю любить до конца жизни", – сказал он.

