Невероятная заправка для салата всего из четырех ингредиентов: она изменит вкус вашего блюда

Салат — это летнее блюдо, и у каждого есть свой любимый способ его приготовления. Некоторые предпочитают простой салат из обычных ингредиентов, а другие считают за лучшее, чтобы он был основным блюдом.

Видео дня

Они настолько универсальны, что в салат можно добавить практически любые овощи или белок, включая курицу и тунец, пишет OBOZ.UA.

Немного заправки — это простой способ сделать любой салат вкуснее, но большинство магазинных вариантов содержат много ингредиентов и могут быть невероятно дорогими. К счастью, простая смесь всего из четырёх ингредиентов может стать отличным вариантом.

Ингредиенты:

Одна столовая ложка дижонской горчицы

100 мл оливкового масла

Две столовые ложки белого винного уксуса

Немного сахара.

Способ приготовления

Выложите горчицу в миску и медленно взбейте масло небольшим венчиком. Постепенно добавьте уксус и одну чайную ложку воды, чтобы получилась кремообразная заправка.

Приправьте сахаром и щедрой щепоткой соли, пробуя на вкус, не нужно ли чего-то еще.

Хотя она будет храниться один месяц в банке в холодильнике, в рецепте указано, что её нужно будет ещё раз взбить перед подачей.

Если вы хотите придать заправке дополнительный вкус, всегда можно добавить кунжутное масло, мак или даже немного перца.

Полейте заправкой свежие листья салата, тщательно перемешивая, чтобы покрыть ею каждый листочек.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: