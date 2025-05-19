'Неутомимый и преданный своему делу': в боях за Украину погиб 26-летний доброволец из Беларуси. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб белорусский доброволец Алексей Авдей с позывным "Рыжи". Жизнь военнослужащего оборвалась 16 апреля 2025 года.

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Боец получил несовместимое с жизнью ранение на Купянском направлении. Об этом в Telegram сообщает Белорусский добровольческий корпус.

Белорусский доброволец последний свой бой принял в Харьковской области. Воину было всего 26 лет. Побратимы отмечают, что он всегда преданно выполнял поставленные задачи.

"Эксцентричный, громкий, резкий, искренний, неутомимый и преданный своему делу. Рыжий погиб в бою, как и хотел при жизни. Мы чтим вашу память и гордимся тем, что вы преданно стояли вместе с нами в строю", – говорится в сообщении.

В 2023 году во время службы в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде белорусский доброволец Алексей Авдей был награжден нагрудным знаком за проявленное мужество и отвагу на поле боя.

Напомним, в мае подтвердилась гибель на фронте воина с Ивано-Франковщины Виктора Цюпака. Связь с защитником оборвалась еще в начале июня 2024-го, когда он выполнял боевое задание в районе Красногоровки Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Донецком направлении погиб военный из Обухова Киевской области Дмитрий Карпенко. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 11 мая.

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