Почти год считался пропавшим без вести: в Донецкой области погиб воин с Прикарпатья. Фото

В мае подтвердилась гибель на фронте воина с Ивано-Франковщины Виктора Цюпака. Связь с защитником оборвалась еще в начале июня 2024-го, когда он выполнял боевое задание в районе Красногоровки Донецкой области.

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Почти год родные Героя жили с надеждой на чудо, однако его не произошло: экспертиза подтвердила гибель Виктора. О потере сообщили в Солотвинском поселковом совете.

"Солотвинская громада снова в скорби. Выполняя боевое задание на востоке страны и защищая родное государство от российских оккупантов, свою жизнь отдал житель села Кричка Солотвинской громады Цюпак Виктор Валерьевич 1 июля 1993 года рождения. Защитник официально считался без вести пропавшим с июня прошлого года. До последнего верили в то, что наш Воин жив, но подтвердилась страшная весть. Герой погиб вблизи населенного пункта Красногоровка Покровского района Донецкой области", – отметили в громаде 16 мая.

Согласно информации в разделе "Пропавшие граждане" на сайте Министерства внутренних дел Украины, связь с воином оборвалась 9 июня в Красногоровке. Отныне эта дата считается днем гибели Виктора Цюпака.

На момент смерти защитнику было 30 лет, до своего 31-летия он не дожил меньше месяца.

О дате и времени встречи кортежа с телом павшего в боях за Украину Героя на его малой родине пообещали сообщить позже.

Напомним, ранее стало известно о гибели еще одного воина из Ивано-Франковской области. Капитан медицинской службы, ординатор лечебного отделения медицинской роты в/ч А4123 Иван Сирко спас немало жизней своих побратимов. Его же самого спасти не удалось: жизнь защитника оборвалась на Днепропетровщине.

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