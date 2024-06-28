Несколько областей покроют дожди: синоптики дали детальный прогноз на выходные в Украине. Карта

В выходные в большинстве регионов страны ожидается солнечная погода, а температура воздуха почти повсюду поднимется выше +30 градусов. При этом в субботу на западе страны прогнозируются дожди и грозы.

Видео дня

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. В выходные по всей Украине ожидается переменная облачность.

В субботу, 29 июня, в большинстве регионов обойдется без осадков. Лишь в западной части страны возможны кратковременные дожди с грозами.

На юге, а также в Запорожской, Кировоградской, Хмельницкой, Черновицкой и Днепропетровской областях температура воздуха ночью удержится на уровне +20…+22 градуса, а днем поднимется до +30…+33 градусов.

В северных, центральных и восточных регионах ночью прогнозируется +15…+18 градусов. Днем в этих регионах также будет жарко до +29…+31 градусов. В западных областях температура составит +27…+29 градусов.

В воскресенье, 30 июня, также жарко и солнечно, без осадков. В большинстве регионов Украины ночью ожидается +19…+22 градуса. Днем температура поднимется до +31…+33, а на юге – до +34…+35 градусов. В Луганской, Закарпатской, Сумской и Черниговской областях будет +29…+30 градусов тепла.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 23 июня Киев накрыла гроза. На улицах в результате сильных осадков зафиксировали подтопление, в том числе проезжей части дороги.

– 22 июня Львов накрыла непогода. Город подтопил из-за ливня, сильный ветер повалил деревья и повредил крыши, а кое-где выпал большой град.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!