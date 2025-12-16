Неприхотливое и приносящее удачу: названо лучшее комнатное растение на 2026 год

Пока мировые дизайнеры определяются с палитрой цветов на будущий сезон, флористические центры уже презентуют свои главные ботанические прогнозы. Эксперты официально представили растение, которое будет доминировать в интерьерах в 2026 году.

Выбор специалистов обусловлен не только эстетической привлекательностью, но и глубоким символизмом, который ищут современные потребители. Это идеальный вариант для тех, кто хочет добавить немного зелени в свое пространство без лишних хлопот с уходом.

Кроме устойчивости, это растение считается мощным магнитом для положительной энергии и финансового благополучия. Такое сочетание делает его содержательным дополнением к любой коллекции домашних цветов, пишет Real Simple.

Растение 2026 года

Почетный титул "Растение года 2026" получила пахира акватика (каштан малабарский), которую еще называют "денежным деревом".

Это растение выделяется своим необычным переплетенным стволом и пышной кроной из ярко-зеленых листьев. Согласно древним восточноазиатским традициям и философии фэн-шуй, оно является символом удачи, процветания и общей гармонии. Особое внимание уделяется пятилопастным листьям пахиры, где каждый сегмент олицетворяет один из пяти элементов баланса: дерево, огонь, землю, металл и воду.

По словам представителей компании, выбор пал на денежное дерево из-за потребности людей в стабильности и ощущении благополучия. Меклори Грин, ведущий дизайнер 1-800-Flowers.com, отмечает, что пахира символизирует надежду и веру в то, что впереди нас ждет только хорошее. Кроме символизма, аналитики опирались на данные о покупательских трендах и высокую заинтересованность потребителей именно этой культурой. Это"денежное дерево" подходит как опытным цветоводам, так и новичкам благодаря своей универсальности в интерьере.

Пахира уход

Чтобы пахира радовала владельца долгие годы, специалисты рекомендуют придерживаться простых правил ухода. Лучше всего размещать растение в месте с ярким, но рассеянным солнечным светом. Полив должен быть умеренным — увлажнять почву стоит лишь после того, как она полностью высохнет, чтобы избежать гниения корней. Оптимальный температурный режим для активного роста составляет от 15°C до 24°C.

