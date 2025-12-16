УкраїнськаУКР
русскийРУС

Неприхотливое и приносящее удачу: названо лучшее комнатное растение на 2026 год

Елена Былим
Новости. Общество
2 минуты
186
Неприхотливое и приносящее удачу: названо лучшее комнатное растение на 2026 год

Пока мировые дизайнеры определяются с палитрой цветов на будущий сезон, флористические центры уже презентуют свои главные ботанические прогнозы. Эксперты официально представили растение, которое будет доминировать в интерьерах в 2026 году.

Видео дня

Выбор специалистов обусловлен не только эстетической привлекательностью, но и глубоким символизмом, который ищут современные потребители. Это идеальный вариант для тех, кто хочет добавить немного зелени в свое пространство без лишних хлопот с уходом.

Кроме устойчивости, это растение считается мощным магнитом для положительной энергии и финансового благополучия. Такое сочетание делает его содержательным дополнением к любой коллекции домашних цветов, пишет Real Simple.

Растение 2026 года

Неприхотливое и приносящее удачу: названо лучшее комнатное растение на 2026 год

Почетный титул "Растение года 2026" получила пахира акватика (каштан малабарский), которую еще называют "денежным деревом".

Это растение выделяется своим необычным переплетенным стволом и пышной кроной из ярко-зеленых листьев. Согласно древним восточноазиатским традициям и философии фэн-шуй, оно является символом удачи, процветания и общей гармонии. Особое внимание уделяется пятилопастным листьям пахиры, где каждый сегмент олицетворяет один из пяти элементов баланса: дерево, огонь, землю, металл и воду.

По словам представителей компании, выбор пал на денежное дерево из-за потребности людей в стабильности и ощущении благополучия. Меклори Грин, ведущий дизайнер 1-800-Flowers.com, отмечает, что пахира символизирует надежду и веру в то, что впереди нас ждет только хорошее. Кроме символизма, аналитики опирались на данные о покупательских трендах и высокую заинтересованность потребителей именно этой культурой. Это"денежное дерево" подходит как опытным цветоводам, так и новичкам благодаря своей универсальности в интерьере.

Неприхотливое и приносящее удачу: названо лучшее комнатное растение на 2026 год

Пахира уход

Чтобы пахира радовала владельца долгие годы, специалисты рекомендуют придерживаться простых правил ухода. Лучше всего размещать растение в месте с ярким, но рассеянным солнечным светом. Полив должен быть умеренным — увлажнять почву стоит лишь после того, как она полностью высохнет, чтобы избежать гниения корней. Оптимальный температурный режим для активного роста составляет от 15°C до 24°C.

Неприхотливое и приносящее удачу: названо лучшее комнатное растение на 2026 год

OBOZ.UA предлагает узнать о растениях, которые впитывают лишнюю влагу из воздуха в доме.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.