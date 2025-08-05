"Непокоренная патриотка": на Львовщине умерла связная УПА Анна Кульчицкая. Фото
На Львовщине умерла связная Украинской повстанческой армии Анна Кульчицкая. Сердце 96-летней патриотки своей Родины остановилось 3 августа.
Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Раливский сельский совет". Смелая женщина прошла серьезные испытания и оставила после себя достойный след.
Что известно
"3 августа 2025 года остановилось сердце Анны Остаповны Кульчицкой – связной Украинской повстанческой армии, известной под псевдонимами "Марта", "Малая", непокоренной патриотки, верной дочери украинского народа", – говорится в сообщении.
Родилась Анна 22 декабря 1929 года в селе Кульчицы в украинской благородной семье Остапа и Ангелины Кульчицких. Образование получала в Промышленной школе Самбора и педагогическом училище, однако оставила учебу, чтобы присоединиться к освободительному движению. Женщина стала связной ОУН-УПА.
Ее дом стал местом проведения совещаний украинского подполья, в которых принимал участие политический и военный деятель, главнокомандующий УПА Роман Шухевич.
Арест Анны Кульчицкой
В 1947 году Анну Кульчицкую арестовала советская власть, после чего она была приговорена к 10 годам ссылки в Воркуту. Работала на строительстве железнодорожных мостов в селе Кожва, а впоследствии – на Полярном Урале. После освобождения в 1956 году вернулась домой, завершила обучение и работала в магазине.
Пройдя через все ужасы лагерей и тяжелого труда верная дочь Украины не сломалась.
"Она оставила после себя достойный след – как автор сборников патриотической поэзии. Всю свою жизнь она посвятила служению Украине – словом, делом, памятью. Светлая память об этой необычайной женщине, навсегда будет жить в сердцах тех, кто знал ее лично или черпал вдохновение из ее жизненного пути. Вечная слава героине...Вечная память...", – указано в сообщении.
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