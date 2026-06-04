Жары пока не будет, но зальет дождями: подробный прогноз погоды в Украине на неделю

Первая неделя календарного лета не принесет жары. Хотя погода в Украине изменится, температурные максимумы не будут пересекать отметку +30 градусов. В то же время синоптики предупреждают о неустойчивой атмосфере и высокой вероятности ливней с грозами, которые в основном возможны в дневные часы, и советуют не забывать брать с собой зонтик.

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Детальным прогнозом погоды на ближайшую неделю в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделилась синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Началось календарное лето. Придет ли вместе с ним и жара? "Метеорологическое лето у нас началось еще во второй половине мая, когда в большинстве регионов средняя суточная температура превышала +15 градусов. А с началом календарного лета появилась тенденция к повышению температуры, но не к стремительному. Жары выше +30 градусов и даже +30 градусов мы не ожидаем, а все же в пределах +27 градусов", – ответила Наталья Птуха.

В течение следующих нескольких дней и в начале следующей недели синоптики прогнозируют "неустойчивую атмосферу". "Это будет вызывать преимущественно в дневные часы образования кучево-дождевых облаков, и за счет этих локальных осадков не будет такого интенсивного прогрева".

Синоптик объяснила: "Когда у нас, например, есть антициклон и безоблачная погода, которая держится в течение длительного времени, наблюдается спокойная погода с прогревом. Но сейчас такого нет, ведь у нас неустойчивость в атмосфере, создаются предпосылки для развития кучево-дождевых облаков с дождиками, поэтому и не будет высоких показателей температуры". В то же время, по ее словам, температуры до +27 градусов можно назвать комфортными. "По моему субъективному мнению, это неплохо, ведь нет изнуряющей жары".

В течение ближайших дней ночная температура на большей части территории страны составит +10... +17 градусов, а дневная +22... +27 градусов. В четверг только в западных и северных областях за счет влияния атмосферного фронта будет несколько прохладнее, до +18... +23 градусов. Из-за этого фронта в этих областях также будет облачное небо и дождливая погода.

В дальнейшем, до понедельника, 8 июня, температурные показатели будут оставаться в практически неизменных пределах: ночная температура +12... +18 градусов, на западе страны несколько прохладнее, д + 9... +14 градусов, в дневные часы в западных областях +22... +23 градуса, на остальной территории +20... +26 градусов, местами на юге и юго-востоке до +29 градусов.

Дожди с грозами будут ежедневно

С одной стороны, до начала следующей недели синоптики прогнозируют действительно теплую, не жаркую погоду, но с другой стороны, из-за неустойчивости атмосферы предупреждают о локальных летних дождях с грозами, которые могут случаться в дневные часы.

"Все время у нас будут осадки по территории Украины, преимущественно в дневные часы, поэтому лучше брать с собой зонтик на эти дни, может понадобиться", – посоветовала Наталья Птуха.

"Могут быть ливни с грозами. Например, в пятницу, 5 июня в западных, восточных областях, а в дневные часы в Житомирской области местами пройдут кратковременные дожди и грозы. А в субботу, 6 июня ночью в западных областях, в Житомирской и Винницкой областях, а днем практически по всей территории Украины, кроме востока и большинства западных областей, ожидаем кратковременные дожди с грозами. То есть фронт будет пролегать преимущественно через центральные, северные, южные области, поэтому на востоке и западе будет меньше осадков. Зато в воскресенье, 7 июня, ожидаем кратковременные дожди с грозами в большинстве северных и центральных областей", – уточнила она.

"То есть настоящая летняя погода", – отметила синоптик.

Прогноз погоды в Украине на каждый день по всем регионам

Украинский гидрометцентр опубликовал детальные карты погоды в Украине на период до 8 июня. Они демонстрируют постепенное повышение температуры в Украине, а также обещают ливни и грозы.

В пятницу, 5 июня, на всей территории страны ожидается погода с прояснениями. На Харьковщине, Луганщине, Донетчине и в большинстве западных областей возможны кратковременные дожди с грозами. Ночные значения температур будут колебаться в пределах +14... +16 градусов. В дневные часы в подавляющем большинстве регионов воздух будет прогреваться до +26 градусов. Несколько прохладнее будет на востоке страны.

В субботу, 6 июня, по температурному фону синоптическая ситуация будет подобна ситуации предыдущего дня. В то же время дожди изменят свою локацию. Кратковременные осадки с грозами прогнозируются на севере, в центре и на юге страны, включая Крым.

В воскресенье, 7 июня, погода в Украине несколько изменится. Ночные значения температур снизятся до +11... +13 градусов на западе страны и повысятся до +15... +18 градусов на юге и юго-востоке. Однако, в дневные часы температурные максимумы будут почти одинаковыми по всей территории Украины, +23... +27 градусов. Кратковременные дожди с грозами в этот день ожидаются в центре, на севере, на Сумщине, Харьковщине, а также на юге страны и в Крыму.

В понедельник, 8 июня, температурный фон практически не изменится по сравнению с предыдущим днем, но ситуация с осадками существенно изменится. На этот раз синоптики предсказывают кратковременные дожди с грозами на большей части Украины, кроме материкового юга.