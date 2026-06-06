Украину в выходные ожидает жара: какие регионы станут исключением. Прогноз погоды

В ближайшие выходные, 6-7 июня, на большей части территории Украины установится теплая и солнечная погода. Ее будет определять область повышенного атмосферного давления и устойчивая воздушная масса.

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Однако в ряде областей атмосферный фронт принесет похолодание, дожди и грозы. Об этом сообщает портал Meteoprog.

Суббота, 6 июня

В первый выходной день синоптическая ситуация разделит страну на жаркую и дождливую зоны. На западе Украины погода будет самой прохладной. В этой части страны ожидаются умеренные дожди, местами с грозами, а ночью и утром в отдельных районах осадки могут быть сильными.

Ветер переменный, 3-8 м/с, при грозах возможны порывы ветра. Ночью термометры покажут +12...+18 градусов, днем воздух прогреется всего до +18...+23.

На севере страны днем пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +13...+18, днем столбики термометров поднимутся до +29 градусов.

В центральной части Украины прогнозируется преимущественно солнечная погода. Лишь во второй половине дня на западе Черкасской и Кировоградской областей возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +13...+19, днем ожидается жара до +30.

На юге и востоке будет царить сухая и малооблачная погода. Днем в обеих частях страны прогнозируется настоящая жара – от +24...+29 градусов на востоке, и до +30 в южных регионах.

Воскресенье, 7 июня

В воскресенье влияние малоподвижного атмосферного фронта усилится, из-за чего в некоторых регионах погода станет еще более неустойчивой.

В течение суток на западе страны прогнозируются дожди, днем местами сильные, не исключены грозы и даже мелкий град. Ветер при грозах будет порывистым. Столбики термометров ночью покажут +11...+16 °С, днем до +23. Исключением станет Закарпатье, где воздух прогреется до +26.

На севере погода станет более облачной, пройдут дожди, в Киевской области днем местами сильные, возможны грозы. При этом температурный фон останется высоким: ночью +14...+19, днем +24...+29, а в Сумской области жара достигнет +31 градуса.

В южной части страны удержится сухая погода, однако днем кратковременные дожди с грозами доберутся до Одесской области. Температура воздуха ночью составит +14...+19. Днем на юге ожидается +22...+27, а в Крыму воздух раскалится до +32 градусов.

На востоке Украины в воскресенье прогнозируется солнечная и сухая погода. Ночью температура составит +11...+16, а днем столбики термометров уверенно поползут вверх до +32.

Как сообщал OBOZ.UA, что в Киеве в течение третьего месяца весны 2026 года климатологами было зафиксировано три температурных рекорда. Теплее всего было 6 мая, когда максимальная температура повысилась до 29,9°С.

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