В сети быстро распространяется нарратив, согласно которому людей, которые повторяют российские пропагандистские месседжи или помогают россиянам в дезинформационной борьбе с Украиной, нельзя называть российскими агентами, потому что таким образом мы разрушаем свободу слова в собственной стране.

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Нет друзья, ФСБ так ФСБ. Во-первых, "полезных идиотов" Кремля никто не отменял. Эти люди своим самолюбием и глупостью способствуют победе врага, даже не получая от этого никаких денег из Москвы, но надеясь на сомнительные политические дивиденды.

А во-вторых, есть многие другие. Мы говорили о них до 2014 года. Прямо указывали, что эти люди связаны с Россией, а нас убеждали, что это просто такая политическая позиция. А после Майдана и после 24 февраля 2022 все они оказались в Москве, а некоторые даже на высоких должностях. Может, стоило прислушиваться раньше, тогда когда ракеты и дроны не уничтожали ваши дома и вашу жизнь?

Нельзя играть с КГБ как будто это КВН. Они вас обыгрывают. Они вас уничтожат. Они точно знают, как это сделать. Они об этом учились. Они используют агентуру не только в Украине, но и в западных странах – тех людей, которых вы слушаете, которым доверяете, которые специально запущены в эфиры, чтобы взорвать нашу устойчивость и готовность к сопротивлению.

И так среди этих людей есть и настоящие агенты и "полезные идиоты". Но, скажите, когда вы погибнете или потеряете близких и страну будет ли для вас иметь значение кто к этому приложил руку – агент или придурок?